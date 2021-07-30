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В следующем году компания AMD представит процессоры нового поколения, которые перейдут на использование нового разъема AM5. Новый разъем будет использовать компоновку Land Grid Array (LGA-1718). Отказ от PGA разъема AM4 получил положительные отзывы от профильного сообщества. Основным преимуществом такого шага со стороны AMD является значительное снижение вероятности повреждения процессора при установке на материнскую плату. Кроме того, заменить процессорный разъем производителем материнской платы гораздо дешевле, чем привести в первоначальное состояние ножки процессора.

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Инсайдер ExecutableFix сегодня опубликовал сообщение в Twitter с изображением рендеров будущего сокета AM5. На рендере показан новый механизм крепления процессора без использования винтов, как на процессорах EPYC, которые на данный момент являются единственными процессорами AMD, использующими разъемы LGA. Вместо этого будет защелка и зажим, удерживающие процессор на месте во время установки, что очень схоже с механизмом на материнских платах для процессоров Intel.

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На рендере также можно видеть процессор AMD Raphael, изображение которого уже попадало в сеть ранее и вызвало неподдельный интерес формой теплораспределителя. Эти процессоры будут основаны на архитектуре AMD Zen4, появление которой ожидается во второй половине 2022 года.

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