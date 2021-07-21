Intel Core i9-12900K превосходит Ryzen 9 5950X в тесте Cinebench R20
В сети появилась информация о производительности квалификационного образца процессора Intel Core i9-12900K. Инсайдер OneRaichu сообщил, что новинка от Intel быстрее AMD Ryzen 9 5950X как в одноядерной, так и в многоядерной нагрузках, если судить по данным теста Cinebench R20.
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Процессор Intel Core i9-12900K набирает 810 баллов в однопоточном тесте Cinebnech R20 и 11600 баллов в многопоточном тесте. Оба результата выше, чем у любого процессора для настольных компьютеров на данный момент. Изначально OneRaichu написал в названии процессора "KS", но позже написал, что это была опечатка, на самом деле модель процессора - Core i9-12900K.
Для сравнения ниже приводятся графики с производительностью текущих поколений процессоров. Согласно им, Intel Core i9-12900K превзойдет AMD Ryzen 9 5950X на 26% в однопоточной нагрузке и на 11% в многопоточной нагрузке.
Напомню, что Intel Core i9-12900K будет иметь гибридную архитектуру с высокопроизводительными ядрами Golden Cove и энергоэффективными ядрами Gracemont. Число и тех и других ядер равно восьми, но количество потоков будет только 24, так как энергоэффективные ядра не поддерживают многопоточность. Флагман новой линейки должен иметь частоту в разгоне 5,3 ГГц для производительных ядер и до 3,9 ГГц для энергоэффективных. Кроме того, процессоры Alder Lake будут производиться по 10-нм техпроцессу Enhanced SuperFin, а также первыми получат поддержку памяти DDR5 и интерфейса PCIe Gen5.
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