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В сеть то и дело попадают различные утечки о грядущих графических картах среднего уровня компании AMD и сроках их появления на полках магазинов. Если верить информации с YouTube-канала Coreteks, AMD собирается выпустить видеокарту Radeon RX 6600 XT уже в августе по цене 399 долларов. Указанная стоимость на 80 долларов меньше, чем у более производительной Radeon RX 6700 XT. Что касается младшей карты Radeon RX 6600, то сейчас нет информации ни о времени выхода, ни о её примерной стоимости.

Стоимость Radeon RX 6600 XT такая же, как у GeForce RTX 3060 Ti, однако, создать ей конкуренцию вряд ли получится, так как RTX 3060 Ti по производительности приближается к RTX 3070, а это уже совсем другой сегмент рынка.

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Предположительно, компания AMD будет позиционировать Radeon RX 6600 как конкурента GeForce RTX 3060. Coreteks ожидает, что RX 6600 XT будет соответствовать по производительности Radeon RX 5700 XT, которая отстает от GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070, что только подтверждает сказанное выше.