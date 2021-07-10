Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Radeon RX 6600 XT за 399 долларов будет иметь производительность RX 5700 XT

Соперником из стана Nvidia должна стать GeForce RTX 3060
[ ] для раздела Блоги
1
RTX 3060 Ti подешевели в полтора раза
Дешевая 3070 Ti дешевле любой 3060Ti
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

В сеть то и дело попадают различные утечки о грядущих графических картах среднего уровня компании AMD и сроках их появления на полках магазинов. Если верить информации с YouTube-канала Coreteks, AMD собирается выпустить видеокарту Radeon RX 6600 XT уже в августе по цене 399 долларов. Указанная стоимость на 80 долларов меньше, чем у более производительной Radeon RX 6700 XT. Что касается младшей карты Radeon RX 6600, то сейчас нет информации ни о времени выхода, ни о её примерной стоимости.

 Стоимость Radeon RX 6600 XT такая же, как у GeForce RTX 3060 Ti, однако, создать ей конкуренцию вряд ли получится, так как RTX 3060 Ti по производительности приближается к RTX 3070, а это уже совсем другой сегмент рынка.

анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

 Предположительно, компания AMD будет позиционировать Radeon RX 6600 как конкурента GeForce RTX 3060. Coreteks ожидает, что RX 6600 XT будет соответствовать по производительности Radeon RX 5700 XT, которая отстает от GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070, что только подтверждает сказанное выше.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia nvidia ampere geforce rtx 3060 geforce rtx 3060 ti rtx 3070 radeon rx 6600 radeon rx 6600 xt rx 6600 rx 6600 xt
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплектов оперативной памяти DDR4 SO-DIMM с тактовой частотой 3200 МГц
+
Обзор и тестирование смартфона ASUS ZenFone 8
5
Тестирование процессоров Core i3-10325 в актуальных играх
10
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июль 2021
5
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UM425UA
3
Тестирование процессоров Core i3-10305 и Core i3-10105F в актуальных играх
3
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
27
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
35
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
9
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7

Интересные материалы

В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 25
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 68
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 35
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
6 июля 2021 27
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 34
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские майнеры распродают видеокарты GeForce RTX 3060 по 20 000 рублей – Videocardz
62
Хардфорк London придёт в сеть Ethereum 4 августа – ожидается падение комиссий и доходности майнеров
21
32 смартфона Xiaomi, Redmi и POCO получили прошивки MIUI 12 и MIUI 12.5
4
GeForce RTX 3070 Ti дешевеет в магазинах РФ и стоит на 9000 р меньше GeForce RTX 3060 Ti
25
Майнеры распродают видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 оптом по цене 265 долларов
24
Вышел протокол с официальной поддержкой пулов для фарминга криптомонеты Чиа (Chia)
27
Курс криптовалюты Chia упал после запуска официального пула
26
СМИ: Cyberpunk 2077 готовится к крупнейшему обновлению (дополнено: CDPR опровергла информацию)
11
Подпольная майнингферма на Украине добывала криптовалюту на 3800 приставках PS4 и 500 видеокартах
39
Онлайновый «диаблоид» Path of Exile стремительно теряет аудиторию — только за июнь она сократилась почти на 70%
30
Российские фанаты показали, как мог бы выглядеть ремастер Need for Speed Underground 2
14
Некоторые китайские майнеры скрываются от властей на территории гидроэлектростанций в Сычуани
2
Даже 15 000 бесплатных жёстких дисков не позволят получить прибыль при добыче Chia Coin – Backblaze
12
В Украине закрыли крупнейшую майнинг-ферму, которая могла обесточить всю область
35
Видеокарты серии GeForce RTX 40 выйдут в конце 2022 года
24
Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 11 22000.65
15
Microsoft не будет рассылать Windows 11 принудительно, но осложнит обновление на Windows 7/10
5
Обновлённый Xiaomi Redmi Note 8 представлен в России – Helio G85, MIUI 12.5 и Android 11 за 15 990р.
3
Windows 10 и Windows 11 сравнили в играх — тесты от Testing Games
28
40-ядерный процессор Sapphire Rapids в Geekbench не смог опередить Ryzen 9 5800X
16

Популярные статьи

Анализ доступности и цен на видеокарты RTX 2000 и 3000 на Яндекс Маркете. Часть 2-я. Неделя спустя
34
Блокчейн - что это такое простым языком
61
Битва B-Die : Single Rank vs Dual Rank
30
Asus TUF Gaming RTX 3080 Ti не ОС версия - распаковка, температуры, шум, частоты в нагрузке, видео
37
Обзор и тестирование смартфона ASUS ZenFone 8
5
Обзор и тестирование NVMe-накопителя IRDM M.2 объемом 512 Гб
21
Как не нужно прогревать чипы компьютерных комплектующих для восстановления их работоспособности
18
Тестирование процессоров Core i3-10325 в актуальных играх
10
Обзор и тестирование комплектов оперативной памяти DDR4 SO-DIMM с тактовой частотой 3200 МГц
+

Сейчас обсуждают

Orry
12:00
>Вспомни Россию в 90-х. так там и не было бизнеса без господдержки, который планировал бы свое развитие на более-менее длительный срок. а чтобы тратить кучу денег на интеграцию своего бизнеса с крипт...
Блокчейн - что это такое простым языком
CTyDeHT
11:59
Актуальнее уже micron e-die 2х16 сравнивать с последним комплектом 2х8 - вообще ни в какие ворота для офисных задач - не нужно, для игры - уже мало тот же батлфилд жрет 12-14гб
Битва B-Die : Single Rank vs Dual Rank
Роман Ефимочкин
11:56
нвидиа никогда не делала 880 гтх.
Как не нужно прогревать чипы компьютерных комплектующих для восстановления их работоспособности
Amogus
11:56
так иди в д2 и забудь про пое, и не высирай нигде свое мнение чел. если тебе в кайф играть игры где обновы раз в пару лет, бить мобов по одному, то удачи
Онлайновый «диаблоид» Path of Exile стремительно теряет аудиторию — только за июнь она сократилась почти на 70%
Igor
11:55
Все серьезно? В этой цифре учитываются поломки жёстких дисков, их замена, охлаждение и, что не мало важно - хранение. 15 тыс дисков займут около 1000 м2. Если даже это будет аренда сарая по 200р/м2 - ...
Даже 15 000 бесплатных жёстких дисков не позволят получить прибыль при добыче Chia Coin – Backblaze
Orry
11:52
> Договориться между собой у майнеров пока не получалось. да если бы и получилось. если эти майнеры не являются одновременно крупнейшими держателями монет и будут действовать по невыгодным для таких ...
Блокчейн - что это такое простым языком
Dmitry Mitry
11:50
Я давным давно не видел билда, который бы не сносил все живое на полной скорости не обращая внимания на обычных мобов. Любой нормальный билд играется на сложности равной нулю даже в лиге. После этого ...
Онлайновый «диаблоид» Path of Exile стремительно теряет аудиторию — только за июнь она сократилась почти на 70%
Алексей Спицын
11:47
Доброе время суток, не уверен что универсальное, у меня получилось подружить мать ga-x58-usb3 и Samsung 981 (NVME), естественно через переходник PCIE, вынул воткнул ничего сложного нет, и семерка туда...
Обзор и тестирование NVMe-накопителя IRDM M.2 объемом 512 Гб
Orry
11:38
>Когда будет добыт последний блок если он станет последним - это будет концом блокчейна :-) наверно вы имели в виду последний, за который дают вознаграждение за факт его нахождения. тогда да, дальше б...
Блокчейн - что это такое простым языком
Motor Head
11:35
Преувеличиваешь , ничего сложного и магического в пайке мелочевки нет. Нижний подогрев в помощь , если текстолит у платы теплоемкий.
Как не нужно прогревать чипы компьютерных комплектующих для восстановления их работоспособности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем