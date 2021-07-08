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Как в случае с большинством обновлений прошивки PlayStation, в примечаниях к новому выпуску обновления упоминается только улучшенная производительность системы. Обновление системы будет автоматически загружено в консоль пользователя, если такой параметр установлен в настройках. Также, новую версию прошивки можно загрузить вручную через системные настройки PS5.

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Нет сомнений, что кроме повышения производительности, обновление привносит и другие изменения в систему. Возможно, полный список улучшений, изменений и исправлений компания SONY опубликует немного позже.

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Напомню, что игровая приставка PlayStation 5 была выпущена еще в ноябре прошлого года, но доступна она тогда была не всем. Но ситуация менялась, и в настоящее время PS5 доступна для покупки по всему миру, включая Россию. Консоль показывает неплохие темпы продаж, например, с момента запуска PlayStation 5 до конца третьего квартала 2021 года было продано более 7,8 миллиона единиц, из них в 2021 году было приобретено 3,3 миллиона консолей. Более свежей статистики пока не опубликовано, но можно с уверенностью предположить, что количество проданных игровых устройств значительно превысило 10 миллионов.



