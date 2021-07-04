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Samsung и National Geographic объединились, чтобы провести, как они утверждают, первую подводную экспедицию, снятую на смартфон. Неудивительно, что при этом использовался текущий флагманский смартфон Samsung - Galaxy S21 Ultra. Смартфон может записывать видео 8K со скоростью 24 кадра в секунду, а также имеет основную камеру на 108 Мп с сенсором 1/1,33 дюйма и диафрагмой f/1,8.

Galaxy S21 Ultra имеет сертификат IP68, но он недостаточно водонепроницаем, чтобы выдержать подводную экспедицию. Тем не менее, смартфон должен выдерживать погружение на глубину до 1,5 метров в течение 30 минут, однако только в пресной воде. Соленая вода - это совсем другое дело. Неудивительно, что National Geographic поместил Galaxy S21 Ultra в специальный подводный футляр для экспедиции, хотя Samsung не указывает, доступен ли этот футляр для покупки.

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Фотографии и видео, которые были получены, впечатляют. Стоит отметить, что фотографии были сделаны из видео 8K, что соответствует разрешению 33 МП. Однако неясно, использовала ли компания Samsung для достижения подобных результатов пост обработку фото и видео материалов. Кроме того, не исключен и возможный обман, как это уже бывало множество раз, когда компании для продвижения своих смартфонов в рекламных материалах использовали съемку на профессиональные камеры, выдавая их за снятые на телефон.