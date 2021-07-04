National Geographic выбрала Samsung Galaxy S21 Ultra для съемок подводной экспедиции
реклама
Samsung и National Geographic объединились, чтобы провести, как они утверждают, первую подводную экспедицию, снятую на смартфон. Неудивительно, что при этом использовался текущий флагманский смартфон Samsung - Galaxy S21 Ultra. Смартфон может записывать видео 8K со скоростью 24 кадра в секунду, а также имеет основную камеру на 108 Мп с сенсором 1/1,33 дюйма и диафрагмой f/1,8.
Galaxy S21 Ultra имеет сертификат IP68, но он недостаточно водонепроницаем, чтобы выдержать подводную экспедицию. Тем не менее, смартфон должен выдерживать погружение на глубину до 1,5 метров в течение 30 минут, однако только в пресной воде. Соленая вода - это совсем другое дело. Неудивительно, что National Geographic поместил Galaxy S21 Ultra в специальный подводный футляр для экспедиции, хотя Samsung не указывает, доступен ли этот футляр для покупки.
Фотографии и видео, которые были получены, впечатляют. Стоит отметить, что фотографии были сделаны из видео 8K, что соответствует разрешению 33 МП. Однако неясно, использовала ли компания Samsung для достижения подобных результатов пост обработку фото и видео материалов. Кроме того, не исключен и возможный обман, как это уже бывало множество раз, когда компании для продвижения своих смартфонов в рекламных материалах использовали съемку на профессиональные камеры, выдавая их за снятые на телефон.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила