VR версия Myst выйдет на ПК и Mac в конце этого года
Cyan - разработчик, создавший оригинальный Myst для ПК, выпустил обновленную версию игры исключительно для Oculus Quest в конце 2020 года. В этом году можно будет получить ее на ПК и Mac, а также пользователям даже не понадобится гарнитура VR.
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Эта переосмысленная версия Myst была создана с нуля для современных платформ и, как говорят, включает в себя новые арты, звук, взаимодействия. Cyan описывает это как идеальный опыт Myst.
В своем обзоре от декабря 2020 года PCMag высоко оценил Myst: «Myst по-прежнему может сбивать с толку и волновать сегодня, как это было в 1993 году. С VR он более захватывающий. Это свежий, но знакомый пересказ для давних фанатов и доступный для новых игроков».
Однако было несколько недостатков, таких как некоторые ненужные интерактивные элементы и графические возможности, которые были ограничены аппаратным обеспечением Oculus Quest. Последнее, без сомнения, можно исправить с помощью мощного ПК, и у Cyan было достаточно времени, чтобы избавиться от различных ошибок и недочетов.
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Новый Myst уже доступен в списке желаний в Steam и GOG с запланированной датой запуска в третьем квартале 2021 года. В игру можно будет играть в режимах 2D и VR на ПК. По словам разработчика Ханны Гамиэль, игра также будет поддерживать технологию FidelityFX Super Resolution от AMD.
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