Цены на видеокарты начали стремительно снижаться
В своих регулярных обновлениях о ситуации на рынке графических процессоров в Европе 3DCenter сообщает о значительном снижении цен на видеокарты GeForce RTX и улучшении их доступности.
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Согласно отчету 3DCener, несмотря на то, что видеокарты AMD не демонстрируют ни снижения цен, ни повышения доступности из месяца в месяц, в стоимости GeForce RTX наблюдается серьезный сдвиг. В среднем видеокарты GeForce RTX по-прежнему на 91% дороже, чем рекомендованные на них цены, но разница уже не составляет невероятные 300%. В прошлом месяце NVIDIA значительно сократила отгрузку графических процессоров, поскольку компания переводила производство на обновленные чипы серии Lite Hash Rate, что привело к большому количеству невыполненных заказов, которые теперь постепенно сокращаются.
Ожидается, что цены на графические процессоры не упадут так быстро, как хотелось бы, в основном потому, что розничные продавцы заказали карты по более высоким ценам, и теперь ретейлеры не хотят продавать закупленные ранее карты себе в убыток. Однако в какой-то момент дистрибьюторы снизят свои цены, что позволит розничным торговцам предложить скидки и при этом получать прибыль.
Падению цен способствовал выход серии GeForce RTX 30 Ti и RTX 30 LHR в сочетании с недавним полным запретом на майнинг криптовалют в Китае.
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