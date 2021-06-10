SK Hynix разрабатывает память HBM3 с пропускной способностью 665 ГБ/с
Производитель памяти раскрыл свои планы относительно памяти HBM3. Опубликовав первоначальные данные о производительности, компания сделала это еще до того, как JEDEC объявила официальные спецификации HBM3.
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SK Hynix сообщила, что ее память HBM3, которая в настоящее время находится в стадии разработки, уже достигла пропускной способности 665 Гбит/с при скорости ввода-вывода 5,2 Гбит/с. Это на 44,6% и 44,4% соответственно больше по сравнению со стандартом HBM2E. Однако это не рекордное значение, поскольку другие компании уже заявили о пропускной способности ввода-вывода 7,2 Гбит/с.
"SK hynix лидирует на рынке HBM с амбициями по созданию еще более быстрых решений HBM. Наша HBM3, находящийся в стадии разработки, будет способна обрабатывать более 665 ГБ данных в секунду со скоростью ввода-вывода 5,2 Гбит/с", - заявила компания.
Ожидается, что стандарт HBM3 не появится в ближайшее время на игровом рынке. Усилия AMD по созданию видеокарт с памятью HBM закончились на архитектуре Vega, оставив HBM эксклюзивной для ускорителей вычислений на основе архитектуры CDNA. Другие компании также не проявили большого интереса к HBM. Тем не менее, ускорители вычислений следующего поколения, такие как Xe-HP от Intel и, по слухам, NVIDIA Hopper, вероятно, будут использовать такой тип памяти.
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