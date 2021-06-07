Выход Prince of Persia: The Sands of Time Remake перенесен на 2022 год
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Первоначально ремейк игры Принц Персии: Пески времени был анонсирован в конце 2020 года, и казалось, что работа над ним идет по плану и его выход состоится в начале 2021 года, но негативная реакция на невпечатляющую визуальную составляющую игры заставила Ubisoft дважды отложить выход, один раз до марта 2021 года, а потом и вовсе на неопределенный срок. Теперь появиласьновая информация, согласно которой игра отложена в очередной раз, теперь до следующего года.
"Привет, фанаты Prince of Persia! Ubisoft Forward не за горами, и мы хотели использовать это время, чтобы поблагодарить вас за ту поддержку, которую вы оказали нам в прошлом году. Как вы, возможно, уже читали, Prince of Persia: The Sands of Time Remake не будет в Ubisoft Forward. Мы делаем большие успехи в выпуске нашей игры в следующем году, но пока не готовы делиться какой-либо дополнительной информацией. Мы поделимся обновлением, как только будем готовы. А пока мы хотели бы выразить нашу признательность за вашу постоянную поддержку, а также за ваше терпение в нашем путешествии. Мы с нетерпением ждем момента, когда сможем поделиться с вами большим количеством информации!", - сказали в Ubisoft.
Выход в 2022 году является довольно значительной задержкой для игры, которая казалась почти готовой, когда она была впервые представлена в конце 2020 года. Похоже, что в Ubisoft решили, что простая полировка не спасет игру. Возможно, что задержка ремейка Prince of Persia: The Sands of Time пойдет игре на пользу и от этого игроки только выиграют, хотя бывают примеры с обратным результатом.
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Prince of Persia: The Sands of Time Remake анонсирована для ПК, Xbox One и PS4. Возможно в будущем году к ним добавятся новейшие консоли Xbox Series X S и PS5.
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