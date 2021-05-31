AMD зарезервировала за собой мощности TSMC на 5 и 3-нм чипы на 2022 и 2023 годы
Согласно отчету Fast Technology, AMD зарезервировала свою долю 5-нм и 3-нм производственных линий у TSMC на следующие два года, чтобы обеспечить получение достаточного количества пластин для удовлетворения растущего потребительского спроса на чипы. Компании во второй половине года собираются увеличить производство на самых передовых техпроцессах TSMC, в первую очередь N5 и N6. Это конкретное расширение будет направлено на увеличение производства микрочипов на основе чиплетов, которые также станут основой видеокарт AMD Radeon.
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Источник указывает, что AMD зарезервировала свою долю в 5 и 3 нм в дополнение к существующим 7 и 6 нм чипам на 2022 и 2023 годы. Это имеет смысл, поскольку первые 5-нм процессоры Zen 4 планируется выпустить в последнем квартале 2022 года, а 4-нм процессоры Zen 5 ожидаются в 2023-24 годах. Опытное производство 5-нм процессоров Zen 4 начнется в первой половине 2022 года. Ранее некоторые инсайдеры сообщали, что модели на базе архитектуры Zen 5 будут называться Ryzen 8000 (кодовое название Granite Ridge), а линейка APU будет называться Ryzen 8000G (Strix Point). Последний должен иметь гибридную архитектуру ядра с высокопроизводительными ядрами на базе Zen 5 и ядрами с низким энергопотреблением на базе Zen 4D.
Исходя из этого линейка на базе Zen 4 будет либо называться Ryzen 7000, либо какое-то промежуточное обозначение. Также существует вероятность, что обновленные чипы Zen 3 (Warhol), основанные на техпроцессе N6, могут получить обозначение Ryzen 6000. Однако, скорее всего, обновленные процессоры получат название Ryzen 5000 XT.
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