Intel представила NUC 11 Extreme Beast Canyon на базе процессора Intel Tiger Lake-H
Компания Intel анонсировала Beast Canyon NUC 11 Extreme, который будет оснащаться новейшим процессором Tiger Lake-H, включая модели HK с разблокированным множителем. Компьютер имеет небольшой корпус объемом 8 литров, который поддерживает установку полноразмерных дискретных графических карт. Intel не указывает, какие видеокарты будут поддерживаться, но можно предположить, что новинка должна поддерживать как платы NVIDIA Ampere, так и графические карты AMD RDNA2. На данный момент нет упоминания о поддержке Intel DG2.
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Согласно утечке, Beast Canyon NUC 11 Extreme будет поддерживать различные модели процессоров Tiger Lake-H, включая Core i5, i7 и i9. Кроме того, новинка будет поддерживать двухканальную память DDR4-3200 и до трех устройств, подключаемых через слот M.2. Важно отметить, что процессоры Tiger Lake-H поддерживают интерфейс PCIe Gen4, это означает, что как дискретная графика, так и накопители NVMe будут работать на полной скорости.
Будущим покупателям также можно ожидать разъемы Thunderbolt 4, поддержку до трех 4K дисплеев и новейшие возможности подключения, такие как WiFi6, Bluetooth 5 и порт Ethernet 10 Гбит. Ожидается, что Intel более подробно расскажет о NUC 11 Extreme во время предстоящего выступления на Computex.
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