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Android 12 принесет масштабные изменения дизайна смайлов

Система принесет самые серьезные изменения в дизайн за многие годы
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 Во время Google I/O 2021 компания Google представила миру свежий взгляд на то, как будущая версия Android, будет выглядеть и работать после ее выхода. Хотя Android 12 уже некоторое время находится в режиме предварительной версии для разработчиков, однако в полной мере увидеть изменения пользовательского интерфейса еще не довелось. Android 12 должен стать одним из самых выдающихся обновлений за последние несколько лет. Он предлагает более радикальные улучшения, чем даже Android Pie, выпущенный в 2018 году, как с точки зрения функциональности, так и с точки зрения внешнего вида. Material You - это наиболее радикальный редизайн системы с 2014 года и Android 5.0 Lollipop. Однако есть и другие изменения, которые остались незамеченными. Одним из них является новая переработка эмодзи.

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 Google обновляет свои смайлы почти ежегодно, учитывая, что новые версии стандарта Unicode выпускаются каждый год с новыми смайликами. Тем не менее, в Android 12 также внесены некоторые незначительные улучшения в существующие смайлы, чтобы они выглядели более стандартизированно и соответствовали дизайнам смайликов от других компаний. Стандартизация дизайна важна для обеспечения того, чтобы одни и те же смайлики могли передавать одно и то же сообщение на всех платформах независимо от кто их проектировал. Некоторые из этих изменений заметны сразу, в то время как другие менее заметны и их труднее заметить с первого взгляда.

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 В общей сложности в Android 12 было переработано более 389 смайлов, и большинство этих изменений сделано так, чтобы они не выглядели неуместными по сравнению со смайликами на других платформах. Ознакомиться с полными изменениями дизайна эмодзи для Android 12 можно пройдя по данной ссылке.

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Теги

android google android 12 google i/o эмодзи смайлики
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