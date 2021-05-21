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Смартфон Galaxy S21 FE от Samsung предполагался к выпуску либо с чипом Exynos 2100, либо с процессором Snapdragon 888, и, похоже, именно последний был выбран для грядущего смартфона Fan Edition южнокорейской компании. Запись Geekbench для устройства с номером модели «SM-G990B», которое уже было ассоциировано с Samsung Galaxy S21 FE, включает информацию о процессоре, который коррелирует со спецификациями Snapdragon 888.

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Хотя фактические результаты тестов для этого смартфона не особо внушительные и намного ниже средних оценок для Galaxy S20 FE со Snapdragon 865, фанатам не стоит слишком беспокоиться, так как низкие оценки возможно связаны с ранним инженерным или опытным образцом. Информация о процессоре включает 4 ядра с частотой 1,8 ГГц, 3 ядра с частотой 2,42 ГГц и 1 ядро с частотой 2,84 ГГц, что идентично конфигурации чипсета Snapdragon 888.

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Это не означает, что не будет версии с чипсетом Exynos, а просто подтверждает, что есть модель со Snapdragon. В списке Geekbench указано 5,2 ГБ для объема оперативной памяти, то есть это означает наличие 6 ГБ ОЗУ, что по современным меркам маловато для смартфона флагманского уровня. Обычный Galaxy S21 комплектуется 8 ГБ оперативной памяти, а Galaxy S21 Ultra даже имеет вариант с 16 ГБ. Смартфон S20 Fan Edition имел варианты с 6 ГБ и 8 ГБ, поэтому аналогичные варианты памяти могут быть доступны для модели 2021 года, которая может быть выпущена 19 августа.