Серия Pixel 6 и складной смартфон Google упоминаются в бета-версии Android 12
Android 12 Beta 1 официально стала доступна для совместимых моделей Pixel. Благодаря некоторым ссылкам в последней бета-версии стало известно о готовящихся к выходу смартфонах от Google. Одним из них, в частности, является складной Pixel.
реклама
Согласно информации 9to5Google, всего существует четыре невыпущенных модели Pixel. Самым интересным из них является складной Pixel с кодовым названием «Passport», которое, вероятно, описывает форм-фактор устройства. Номера моделей, связанные со следующими смартфонами Pixel, относятся к японским вариантам, а также указаны их кодовые названия.
Barbet (Pixel 5a 5G) – G4S1M
Oriole (Pixel 6) – GR1YH
Raven (Pixel 6) – GF5KQ
реклама
Passport (foldable Pixel) – GPQ72
Кодовое имя «Паспорт» упоминалось ранее вместе с еще двумя смартфонами, которые, как теперь считается, принадлежат к линейке Pixel 6. Вероятно, они будут различаться своими размерами. Для тех, кто хотел получить относительно доступный Pixel, компания Google подтвердила, что Pixel 5a 5G не отменяется и скоро появится.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила