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Android 12 Beta 1 официально стала доступна для совместимых моделей Pixel. Благодаря некоторым ссылкам в последней бета-версии стало известно о готовящихся к выходу смартфонах от Google. Одним из них, в частности, является складной Pixel.

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Согласно информации 9to5Google, всего существует четыре невыпущенных модели Pixel. Самым интересным из них является складной Pixel с кодовым названием «Passport», которое, вероятно, описывает форм-фактор устройства. Номера моделей, связанные со следующими смартфонами Pixel, относятся к японским вариантам, а также указаны их кодовые названия.

Barbet (Pixel 5a 5G) – G4S1M

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Oriole (Pixel 6) – GR1YH

Raven (Pixel 6) – GF5KQ

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Passport (foldable Pixel) – GPQ72

Кодовое имя «Паспорт» упоминалось ранее вместе с еще двумя смартфонами, которые, как теперь считается, принадлежат к линейке Pixel 6. Вероятно, они будут различаться своими размерами. Для тех, кто хотел получить относительно доступный Pixel, компания Google подтвердила, что Pixel 5a 5G не отменяется и скоро появится.