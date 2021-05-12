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Microsoft выпустила сборки Windows 10 19042.985 и 18363.1556

Сегодня софтверный гигант выпустил очередной ежемесячный патч, затрагивающий все версии Windows 10
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 Сегодня второй вторник месяца, а значит настало время для патчей Windows 10. Каждая поддерживаемая версия Windows 10 получает новые накопительные обновления, включая 1507, 1607, 1803, 1809, 1909, 2004 и 20H2. Однако после сегодняшнего дня версии Windows 10 1803 и 1809 пропадут из списка.

 Если вы используете Windows 10 версии 20H2 или 2004, то получите KB5003173, в результате чего номер сборки изменится на 19042.985 или 19041.985 соответственно. Вы можете скачать его вручную здесь, и вот основные моменты:

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 Если вы все еще используете Windows 10 версии 1909, то получите обновление под номером KB5003169, в результате чего номер сборки изменится на 18363.1556. Стоит обратить внимание, что это последнее обновление, которое пользователь получит, если не использует корпоративную версию или Windows 10 или Windows 10 для образовательных учреждений. Вы можете вручную загрузить обновление здесь, и это основные моменты:

 Новый патч решает проблему, из-за которой элементы управления полосой прокрутки могут отображаться на экране пустыми и не работать. Эта проблема затрагивает 32-разрядные приложения, работающие в 64-разрядной Windows 10 (WOW64), которые создают полосы прокрутки с помощью SCROLLBAR USER32.DLL. Эта проблема также влияет на элементы управления HScrollBar и VScrollBar и производные от System.Windows.Forms.ScrollBar. При создании полосы прокрутки в 64-разрядных приложениях может произойти увеличение использования памяти до 4 ГБ.

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 Также необходимо обратить внимание, что, поскольку пользователи Windows 10 версии 1909 не получат обновлений после сегодняшнего дня, это означает, что будут поддерживаться только две версии ОС: 2004 и 20H2. Позже в этом месяце будет запущена Windows 10 версии 21H1.

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