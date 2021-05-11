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Сегодня компания NVIDIA официально представляет видеокарты серии GeForce RTX 3050 для ноутбуков. Две модели выходят одновременно с выпуском Intel серии процессоров Core Tiger Lake-H 11-го поколения. Серия GeForce RTX 3050 представляет собой видеокарты начального уровня. Как ожидается, более медленных карт в поколении Ampere представлено не будет. Кроме того, впервые для Nvidia самые младшие представители линейки получат поддержку трассировки лучей и тензорные ядра.

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Обе видеокарты основаны на графическом процессоре GA107. Старшая RTX 3050 Ti использует на 100% возможности мобильного кристалла, предлагая пользователям 2560 ядер CUDA, а также может похвастаться 80 тензорными ядрами и 20 ядрами RT. Младшая получит урезанные возможности, включая 2048 ядер CUDA, 64 тензорных ядра и 16 ядер RT. Обе модели оснащены 4 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6, которая имеет 128-битный интерфейс. Диапазон мощности видеокарт находится в пределах от 35 Вт до 80 Вт, что даже на 20 Вт выше, чем карты GeForce RTX 3060 Max-Q. Что касается тактовых частот, то они будут зависеть от варианта Max-Q/P. Максимальная тактовая графического процессора для RTX 3050 Ti составит 1695 МГц, а для RTX 3050 - 1740 МГц.

Все графические процессоры серии NVIDIA RTX 3000 для ноутбуков поддерживают интерфейс PCI Express Gen4, а также выход HDMI 2.1. Полная линейка мобильных устройств RTX 3000 теперь включает пять моделей. Ноутбуки на базе RTX 3050 должны стоить менее 999 долларов, что является минимальной рекомендованной розничной ценой для ноутбуков на базе RTX 3060.

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Хотя у серии RTX 3050, безусловно, есть игровой потенциал, в основном они будут использоваться для создания контента.

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