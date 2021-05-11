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Согласно последним утечкам, Samsung скоро выпустит новые смартфоны, которыми должны стать Galaxy S21 FE, Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3. Увидеть их можно будет раньше, чем обычно, возможно уже в августе.

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Согласно новому сообщению южнокорейского информационного агентства Yonhap News, Samsung в настоящее время ведет переговоры с несколькими операторами о выпуске Galaxy S21 FE, Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3. В отчете также указывается, что эти устройства призваны заполнить пробел, который создаст линейка Galaxy Note, поскольку смартфоны Note обычно анонсируются в августе, а по некоторым слухам, Samsung не выпустит смартфон Note в этом году.

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Galaxy Z Flip3 станет вторым складным смартфоном Samsung в форме раскладушки (пропустив цифру 2, чтобы не отставать от нумерации Fold), который должен получить значительно более низкую цену и обновленные техические характеристики. Galaxy Z Fold3 будет следовать по стопам своего предшественника, и на этот раз можно будет увидеть разумные улучшения, такие как поддержка S Pen.

Наконец, Galaxy S21 FE попытается повторить успех прошлогоднего Galaxy S20 FE.