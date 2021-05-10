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Портал LetsGoDigital обнаружил еще один патент, связанный с компанией Xiaomi, и, похоже, это нововведение уже находится в стадии разработки. Файлы содержат обычные технические чертежи, но есть также несколько 3D-рендеров флип-модуля, лежащего в основе этого патента. Патент связан со смартфоном с камерой под дисплеем, которую можно использовать как скрытую камеру для селфи, а также в качестве основной камеры, обращенной назад, благодаря вращающейся внутренней части.

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Таким образом, владелец такого смартфона не только выиграет от настоящего полноэкранного фронтального дисплея без вырезов и отверстий, но также сможет использовать тот же объектив в качестве дополнения к системе основной камеры. В аннотации к патенту на английском языке, говорится, что «перекидной модуль» «настроен на изменение ориентации первой линзы», поэтому он может быть обращен либо к передней, либо к задней части потенциального устройства Xiaomi.

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Дизайнеры LetsGoDigital упростили представление о механизме, улучшив чертежи патента. Таким образом, верхняя линза (обозначенная в патенте как компонент «103») на рендерах отображается оранжевым цветом. В этом смысле смартфон Xiaomi можно классифицировать как имеющий откидную камеру под дисплеем. Сам откидной модуль может занимать слишком много места во внутреннем пространстве устройства, но его можно усовершенствовать таким образом, чтобы включить несколько объективов или даже всю систему задней камеры, что, безусловно, станет уникальным преимуществом.