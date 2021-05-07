Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

GeForce RTX 3060 появились в списке оборудования Steam

Зато видеокарт AMD Radeon RX 6000 по-прежнему нет
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
4Tb WD за 29 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 Недавно был обновлен список оборудования Steam от Valve, в котором появилась одна из лучших видеокарт Nvidia GeForce RTX 3060. На момент написания этой статьи у нее была очень небольшая доля рынка - всего 0,17%.

реклама

 Ни для кого не секрет, что Nvidia выпускает гораздо больший объем видеокарт Ampere по сравнению с AMD и ее конкурирующими продуктами на архитектуре RDNA2. Отчасти это можно объяснить тем, что AMD приходится разделить выделение 7-нм пластин TSMC между процессорами для PlayStation 5, Xbox Series X/S, Ryzen 5000 и графическими процессорами Radeon 6000.

 Генеральный директор AMD Лиза Су знает об этой проблеме, поскольку пообещала значительно увеличить производство Radeon RX 6700 XT.

анонсы и реклама
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

 Глядя на списки проданных на eBay RTX 3060 и RX 6700 XT видно, что спекулянты продают вдвое больше RTX 3060 по сравнению с RX 6700 XT. Только на этой неделе покупателям было продано 382 RTX 3060 и 182 RX 6700 XT. Также было продано 734 карты RTX 3070 по средней цене 1371 доллар.

 Эти цифры с eBay должны дать хорошее представление о производственных показателях AMD и Nvidia во всем мире. Если они точны, то это помогает объяснить, почему Steam не включил ни один графический процессор серии RX 6000 в свой список обзора оборудования.

реклама

 Steam никогда не раскрывала, как работает программа исследования оборудования и каким требованиям должны соответствовать модели, чтобы попасть в список. Однако, можно предположить, что существует предел доли рынка, которому должны соответствовать все продукты на диаграммах. Он может немного меняться от месяца к месяцу, но сейчас минимальное значение для отображения составляет 0,15%. Учитывая, что RTX 3060 имеет 0,17% и продается примерно в два раза больше, чем RX 6700 XT, это означает, что доля AMD среди карт RDNA2 составляет менее 0,1%.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

geforce radeon radeon rx 6000 radeon rx 6700 xt rtx 3060 radeon rx 6700
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
16
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
24
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
11
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
72
The Medium: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
8
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
15
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
48
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
26

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 30
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 72
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 48
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ethereum Classic за неделю вырос на 350%, сильно увеличив доходность устаревших GTX 1050Ti/RX 470
47
Цена Chia Coin продолжает падать, рыночная доля сокращается, а вложения в фермы могут не окупиться
14
Xiaomi назвала 60 смартфонов, которые получат прошивку MIUI 12.5 в 2021 году
1
Налоговая США обязала биржи раскрыть личности держателей криптовалюты и доходы за 5 лет
147
Salad создает суперкомпьютер для майнинга за счет компьютеров игроков
10
Анонсирован Broken Veil — копирующий Little Nightmares хоррор про выживание мальчика в российской глубинке 90-х
13
В штате Нью-Йорк майнинг могут объявить вне закона на целых три года
110
В следующем квартале TSMC начнёт снабжать Bitmain 5-нм чипами для майнинга
10
Курс Dogecoin побил новый рекорд
3
TeamGroup представила специализированные NVMe SSD накопители для майнинга Chia
2
Майнеры воспользовались компьютерами геймеров для добычи Эфириума и заработали 3.6 миллиона долларов
7
Intel намекает на близость выхода игровой видеокарты DG2
25
Производительность AMD Ryzen 7 5700G превышает Intel Core i9-10900K
19
Epic Games Store раздаёт большой подарочный пакет в World of Warplanes стоимостью $25
5
Microsoft перерисовала значки, которые не обновлялись со времён Windows 95
10
Sony и Nike создали кроссовки по мотивам PlayStation 5
3
Режимы работы Mass Effect Legendary Edition на PC и консолях: до 240 fps на PC и до 120 fps на Xbox Series X
3
Первая Mass Effect из грядущего сборника Legendary Edition получит ту самую озвучку «Золотого издания»
15
Mojang: Средний возраст аудитории MineCraft - 27 лет
10
AMD FidelityFX Super Resolution (аналог NVIDIA DLSS) выйдет уже через несколько недель — инсайд
27

Популярные статьи

Разбираю 7 ошибок при выборе компьютера
171
Что может произойти с вашей электроникой, если ее на нее не подавать питание длительное время
48
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
24
Xeon E3-1240 v3 vs i5-8400: шесть ядер против восьми потоков
25
Большая распродажа ко Дню матери – скидки на Windows 10 и MS Office до 60%
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
16

Сейчас обсуждают

korney
21:08
Что может произойти с вашей электроникой, если ее на нее не подавать питание длительное время
Neandertalets
21:07
И в каком гаражном кооперативе (где куча вечных сварщиков) вы живёте? С сетью всё в порядке (за исключением отдельных проблемных мест (дачных посёлков или частных секторов или гаражей или чего-то подо...
Что может произойти с вашей электроникой, если ее на нее не подавать питание длительное время
НиколайНикифоров
21:06
Эх, если бы во всей России так и было, как вы говорите, то я бы как Саакашвилли свой галстук бы съел.
Что может произойти с вашей электроникой, если ее на нее не подавать питание длительное время
Каа
21:05
А теперь покупаем тестер и читаем медицинскую норму, ну или хотя бы смотрим ютуб.
Xiaomi прекращает производство флагманов с экранами IPS
Ургонд
21:05
Где их взять? Их нет в магазинах.
Ethereum Classic за неделю вырос на 350%, сильно увеличив доходность устаревших GTX 1050Ti/RX 470
kOOlik
21:04
Комментарий про шим. (если что, у самого амолед и шима я не ощущаю и ипс не куплю)
Xiaomi прекращает производство флагманов с экранами IPS
Yolanda Tarska
21:04
Ну суть статьи в целом такая, что для FullHD (да и 2К кстати если графу снизить и не придираться), хватает 5 (!!) летней GTX 1070, она же 6 летняя 980Ti по сути, и 10 (десяти) летнего процессора 2600К...
Xeon E3-1240 v3 vs i5-8400: шесть ядер против восьми потоков
hundzintay
21:03
Смешно А ещё смешнее то, что i3 10100 это по сути i7 6700/7700. Которые якобы Райзены в играх с говном съели. А оно вон как
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
Alex TOPMAN
21:02
Только каким местом тут Сталкер в сказанном тобой?
GSC Game World: бесшовный мир - это то, к чему стремился S.T.A.L.K.E.R. 2
Артем Остапенко
21:01
Смахивает на эирный толстый троллинг. А если это не троллинг,то земля железобетоном.
Из-за дефицита компонентов производители техники откажутся от выпуска новых моделей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем