Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавно был обновлен список оборудования Steam от Valve, в котором появилась одна из лучших видеокарт Nvidia GeForce RTX 3060. На момент написания этой статьи у нее была очень небольшая доля рынка - всего 0,17%.

реклама

Ни для кого не секрет, что Nvidia выпускает гораздо больший объем видеокарт Ampere по сравнению с AMD и ее конкурирующими продуктами на архитектуре RDNA2. Отчасти это можно объяснить тем, что AMD приходится разделить выделение 7-нм пластин TSMC между процессорами для PlayStation 5, Xbox Series X/S, Ryzen 5000 и графическими процессорами Radeon 6000.

Генеральный директор AMD Лиза Су знает об этой проблеме, поскольку пообещала значительно увеличить производство Radeon RX 6700 XT.

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Глядя на списки проданных на eBay RTX 3060 и RX 6700 XT видно, что спекулянты продают вдвое больше RTX 3060 по сравнению с RX 6700 XT. Только на этой неделе покупателям было продано 382 RTX 3060 и 182 RX 6700 XT. Также было продано 734 карты RTX 3070 по средней цене 1371 доллар.

Эти цифры с eBay должны дать хорошее представление о производственных показателях AMD и Nvidia во всем мире. Если они точны, то это помогает объяснить, почему Steam не включил ни один графический процессор серии RX 6000 в свой список обзора оборудования.

реклама

Steam никогда не раскрывала, как работает программа исследования оборудования и каким требованиям должны соответствовать модели, чтобы попасть в список. Однако, можно предположить, что существует предел доли рынка, которому должны соответствовать все продукты на диаграммах. Он может немного меняться от месяца к месяцу, но сейчас минимальное значение для отображения составляет 0,15%. Учитывая, что RTX 3060 имеет 0,17% и продается примерно в два раза больше, чем RX 6700 XT, это означает, что доля AMD среди карт RDNA2 составляет менее 0,1%.