GeForce RTX 3060 появились в списке оборудования Steam
Недавно был обновлен список оборудования Steam от Valve, в котором появилась одна из лучших видеокарт Nvidia GeForce RTX 3060. На момент написания этой статьи у нее была очень небольшая доля рынка - всего 0,17%.
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Ни для кого не секрет, что Nvidia выпускает гораздо больший объем видеокарт Ampere по сравнению с AMD и ее конкурирующими продуктами на архитектуре RDNA2. Отчасти это можно объяснить тем, что AMD приходится разделить выделение 7-нм пластин TSMC между процессорами для PlayStation 5, Xbox Series X/S, Ryzen 5000 и графическими процессорами Radeon 6000.
Генеральный директор AMD Лиза Су знает об этой проблеме, поскольку пообещала значительно увеличить производство Radeon RX 6700 XT.
Глядя на списки проданных на eBay RTX 3060 и RX 6700 XT видно, что спекулянты продают вдвое больше RTX 3060 по сравнению с RX 6700 XT. Только на этой неделе покупателям было продано 382 RTX 3060 и 182 RX 6700 XT. Также было продано 734 карты RTX 3070 по средней цене 1371 доллар.
Эти цифры с eBay должны дать хорошее представление о производственных показателях AMD и Nvidia во всем мире. Если они точны, то это помогает объяснить, почему Steam не включил ни один графический процессор серии RX 6000 в свой список обзора оборудования.
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Steam никогда не раскрывала, как работает программа исследования оборудования и каким требованиям должны соответствовать модели, чтобы попасть в список. Однако, можно предположить, что существует предел доли рынка, которому должны соответствовать все продукты на диаграммах. Он может немного меняться от месяца к месяцу, но сейчас минимальное значение для отображения составляет 0,15%. Учитывая, что RTX 3060 имеет 0,17% и продается примерно в два раза больше, чем RX 6700 XT, это означает, что доля AMD среди карт RDNA2 составляет менее 0,1%.
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