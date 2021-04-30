В сети появились изображения 72 ядерного процессора Intel Sapphire Rapids
Согласно нескольким изображениям, опубликованным на Bilibili, в будущих серверных процессорах Intel Sapphire Rapids может использоваться конструкция чиплета с 72 ядрами. Ниже можно увидеть предполагаемые изображения четырехъядерного процессора для центра обработки данных, который предположительно появиться в конце этого года или в начале 2022 года. Кроме того, Sapphire Rapids будут использовать встроенную память стандарта HBM. Если это действительно 72-ядерный процессор, то каждый чиплет будет состоять из 18-ядер, что вдвое больше, чем у AMD CCD, каждый из которых содержит только по восемь ядер.
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Однако, ранее говоря о поколении Sapphire Rapids, Intel ничего не сказала о дизайне процессора, но касательно Meteor Lake, компания была очень прямолинейна, четко заявив, что эта линейка, запуск которой запланирован на 2023 год, будет иметь дизайн на основе чиплетов.
Компания Intel стремится как можно больше увеличить вычислительную плотность своих серверных предложений, и реализация процессора с четырьмя чиплетами подключенными через EMIB с общим количеством ядер равным 72 единиц не исключена.
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