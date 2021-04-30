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Согласно нескольким изображениям, опубликованным на Bilibili, в будущих серверных процессорах Intel Sapphire Rapids может использоваться конструкция чиплета с 72 ядрами. Ниже можно увидеть предполагаемые изображения четырехъядерного процессора для центра обработки данных, который предположительно появиться в конце этого года или в начале 2022 года. Кроме того, Sapphire Rapids будут использовать встроенную память стандарта HBM. Если это действительно 72-ядерный процессор, то каждый чиплет будет состоять из 18-ядер, что вдвое больше, чем у AMD CCD, каждый из которых содержит только по восемь ядер.

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Однако, ранее говоря о поколении Sapphire Rapids, Intel ничего не сказала о дизайне процессора, но касательно Meteor Lake, компания была очень прямолинейна, четко заявив, что эта линейка, запуск которой запланирован на 2023 год, будет иметь дизайн на основе чиплетов.

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Компания Intel стремится как можно больше увеличить вычислительную плотность своих серверных предложений, и реализация процессора с четырьмя чиплетами подключенными через EMIB с общим количеством ядер равным 72 единиц не исключена.

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