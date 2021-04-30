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Похоже, что следующее поколение видеокарт компании Nvidia под названием Ada Lovelace не появится как минимум до конца следующего 2022 года. Об этом сообщил известный инсайдер kopite7kimi на своей страничке в Twitter. Согласно источнику, жизненный цикл существующей линейки игровых видеокарт GeForce RTX 3000 на архитектуре Ampere, продлен до конца следующего года. Это неудивительно, учитывая текущие острые проблемы с нехваткой микросхем, которая преследует отрасль в последний год, а также очередной бум майнинга, приведший к тому, что текущее поколение видеокарт практически не попадает в руки тех, кому они предназначены, а именно рядовым покупателям и любителям компьютерных игр.

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Ожидается, что линейка потребительских видеокарт NVIDIA следующего поколения будет основана на монолитной конструкции с обновленной микроархитектурой Ada Lovelace и 5-нм технологическом процессе TSMC или Samsung EUV. Учитывая, что в этом году оба производителя уже загрузили свои мощности заказами, это имеет смысл. Ожидается, что массовое производство процессоров AMD Zen 4 на базе 5-нм техпроцесса начнется во второй половине 2022 года, и то же самое, вероятно, относится к будущей линейке видеокарт NVIDIA.