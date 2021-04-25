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Google Ассистент стал одним из самых удобных инструментов для многих пользователей, поскольку он позволяет взаимодействовать со смартфонами, не касаясь их. Однако, для этого необходимо произнести фразу «Окей, Google», чтобы Google Assistant начал слушать пользователя. «Окей, Google» - это ключевая фраза, по которому Ассистент узнает, что с ним кто-то разговаривает. Однако иногда «Окей, Google» не слишком удобно произносить, например, для таких действий, как откладывание будильника, поэтому Google может скоро добавить Голосовые команды в Ассистент. Новый функционал имеет внутреннее название Guacamole.

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Голосовые команды - это в значительной степени короткие команды, которые позволят не произносить «Окей, Google» для отключения будильника или ответа на звонок. В настоящий момент эта функция недоступна, но её удалось отобразить в настройках приложения Google, как это сделали Android Police и 9to5Google. Однако не похоже, что она наданный момент не работаетм, а приложение сообщает, что пользователь должен прочитать некоторые условия, прежде чем фактически включить функцию, но ссылка не работает, и переключатель, похоже, ничего не делает, когда пользователь его включает.

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Google может представить эту функцию в Google Assistant во время мероприятия Google I/O 2021, которое в этом году будет проводиться виртуально и бесплатно для всех желающих и подавших заявку. Так что эта явно недоведенная до ума функция могла оказаться доступной случайно. Кроме того, Google вполне может отказаться от нее, либо перенести на более поздний срок.