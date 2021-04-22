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Epic Games запустила свой игровой магазин в декабре 2018 года в качестве альтернативы чрезвычайно популярной платформе Steam от Valve. С тех пор компания продолжала улучшать Epic Games Store, хотя и медленнее, чем хотелось бы многим, и теперь игры - не единственное программное обеспечение, доступное в магазине.

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Spotify был добавлен в Epic Games Store еще в декабре, что было немного странным шагом в то время, но теперь Epic запустила специальный раздел для приложений. На данный момент в списке имеется только шесть приложений: Spotify, программа запуска Itch.io, iHeart Radio, KenShape, Brave Browser и Krita. KenShape и Krita пока единственные платные приложения по цене 3,99 и 9,99 долларов соответственно. Но это только начало,а при грамотной организации сервис вполне может стать популярным.

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Подобно играм, доступным в Epic Store, здесь нет отзывов пользователей, поэтому перед загрузкой приложений стоит поискать отзывы о них на просторах Интернеа самостоятельно. Тем не менее, существующая база установки магазина может сделать его конкурентом Microsoft Store, который генеральный директор Epic Тим Суини критиковал на протяжении многих лет. Ходят слухи, что Microsoft обновит свой магазин приложений новым дизайном и снизит ограничения для разработчиков приложений и игр.

Напомню, что Epic Games по-прежнему ведет судебные тяжбы против Apple и Google из-за их соответствующих магазинов приложений. Fortnite был удален из Apple App Store и Google Play Store после того, как он начал обходить правила магазинов в отношении покупок в приложениях, которые требовали, чтобы Google и Apple забирали себе часть всех доходов. Epic в отместку подала в суд на Apple и Google, одновременно начав маркетинговую кампанию против Apple, пародируя знаменитую рекламу компании «1984» оригинального Macintosh, но это, как говорится, совсем другая история.