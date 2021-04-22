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Внедрение технологии NVIDIA DLSS быстро набирает обороты за последние несколько месяцев. Только недавно компания объявила, что DLSS будет доступна как плагин для всех разработчиков на движке Unreal Engine 4, а также подтвердила, что технология станет частью движка Unity 2021.2. Таким образом, в ближайшее время множество игровых проектов станут поддерживать DLSS.

NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) - это технология, которая искусственно увеличивает разрешение с помощью тензорных ядер NVIDIA, используя алгоритм машинного обучения. Эта технология доступна только для видеокарт GeForce RTX на архитектуре Turing и Ampere. Благодаря этому в некоторых играх наблюдается огромный прирост производительности. Повышение производительности зависит от того, какое поколение ядер Tensor используется, и, что более важно, от того, какое их количество присутствует на самой видеокарте.

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Внедрение DLSS для Warzone происходит более чем через год после выхода игры 10 марта 2020 г. NVIDIA утверждает, что пользователям следует ожидать увеличения производительности до 70%. Цифра, полученная от NVIDIA, конечно, немного преувеличена, но улучшение, безусловно, есть. Некоторые пользователи сообщают, что DLSS вызывает некоторые артефакты и ореолы, поэтому определенно еще есть возможности для оптимизации и улучшений.

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Кроме того, технология DLSS добавляется в другие игры серии CoD. Теперь она будет доступна для Modern Warfare и Blacks Ops Cold War Zombies. Однако уровень повышения производительности в них NVIDIA пока не приводит.