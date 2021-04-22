NVIDIA добавила поддержку DLSS в Call of Duty Warzone и Modern Warfare
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Внедрение технологии NVIDIA DLSS быстро набирает обороты за последние несколько месяцев. Только недавно компания объявила, что DLSS будет доступна как плагин для всех разработчиков на движке Unreal Engine 4, а также подтвердила, что технология станет частью движка Unity 2021.2. Таким образом, в ближайшее время множество игровых проектов станут поддерживать DLSS.
NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) - это технология, которая искусственно увеличивает разрешение с помощью тензорных ядер NVIDIA, используя алгоритм машинного обучения. Эта технология доступна только для видеокарт GeForce RTX на архитектуре Turing и Ampere. Благодаря этому в некоторых играх наблюдается огромный прирост производительности. Повышение производительности зависит от того, какое поколение ядер Tensor используется, и, что более важно, от того, какое их количество присутствует на самой видеокарте.
Внедрение DLSS для Warzone происходит более чем через год после выхода игры 10 марта 2020 г. NVIDIA утверждает, что пользователям следует ожидать увеличения производительности до 70%. Цифра, полученная от NVIDIA, конечно, немного преувеличена, но улучшение, безусловно, есть. Некоторые пользователи сообщают, что DLSS вызывает некоторые артефакты и ореолы, поэтому определенно еще есть возможности для оптимизации и улучшений.
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Кроме того, технология DLSS добавляется в другие игры серии CoD. Теперь она будет доступна для Modern Warfare и Blacks Ops Cold War Zombies. Однако уровень повышения производительности в них NVIDIA пока не приводит.
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