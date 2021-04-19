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Компания ASUS непреднамеренно разместила ноутбук ASUS TUF Dash F15 на своем веб-сайте с графической картой RTX 3050 еще до того, как NVIDIA даже успела официально представить новую видеокарту. На данный момент неясно, когда именно NVIDIA планирует выпустить свои новые графические процессоры начального уровня, но можно предположить, что это событие будет связано с выпуском процессоров Tiger Lake-H45, который был подтвержден только в этом квартале.

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Ноутбук ASUS TUF Dash F15 оснащен не процессором Tiger Lake с TDP 45 Вт, а его вариантом на 35 Вт. Данные процессоры оснащены только четырьмя ядрами, и дизайн ноутбука был разработан специально для этой серии. Intel рекламировала серию H35 в качестве портативных игровых устройств, нечто средними между ультратонкими и высококлассными игровыми ноутбуками. Этот ноутбук, который очень похож на серии ROG G15 и M15 последнего поколения, был создан именно для этого.

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На данный момент известно только, что графический процессор NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков будет включать 2048 ядер CUDA и основан на графическом процессоре GA107. Этот процессор еще не использовался NVIDIA для каких-либо других дискретных видеокарт, поэтому не совсем понятно, чего ожидать. Можно предположить, что она получит минимум 4 ГБ памяти стандарта GDDR6 и 128-битную шину и будет предназначена для не очень требовательных игр при разрешении 1080p. По крайней мере его производительности должно быть более чем достаточно, чтобы справиться с популярными онлайн-играми.

ASUS не назвала цену на свой новый TUF Dash с RTX 3050, но модель с более высокими характеристиками с Core i7-11370H и RTX 3060 стоит около 1500 евро, поэтому можно ожидать стоимость в пределах от 1000 до 1200 евро.