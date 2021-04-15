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На прошлой неделе компания Noctua подтвердила, что их кулеры для центральных процессоров будут совместимы с разъемом Intel LGA1700 следующего поколения. Переход на новый сокет потребует нового кронштейна и во многих случаях специального комплекта обновления, который адаптирует существующие системы охлаждения к немного большему размеру грядущих процессоров линейки Alder Lake.

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Сегодня стало известно, что системы жидкостного охлаждения Aorus WaterForce X с радиаторами размером 280 мм, 280 мм и 240 мм также будут совместимы с новыми процессорами Intel. Это новые кулеры All-in-One с 60-миллиметровым полноцветным ЖК-дисплеем, установленным на насосах.

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Проверив их характеристики, можно заметить, что эти кулеры уже поддерживают сокет Intel 1700, материнские платы с которым еще не выпущены. Что интересно, в списке нет разъема LGA1200.

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Разъем LGA1700 на 6,5 мм выше, чем текущий LGA1200. Это означает, что все кулеры, которые уже поддерживают сокеты LGA2066 или LGA2011, должны быть совместимы с сокетом LGA1700, но, конечно, только при наличии необходимого кронштейна.

Напомню, что компания Intel пообещала выпустить серию процессоров Core 12-го поколения под кодовым названием Alder Lake к концу этого года. Новая платформа обеспечит поддержку PCIe Gen5, а также новый стандарт оперативной памяти DDR5. Стоит сказать, что новые чипсеты будут иметь поддержку пямяти DDR4, поэтому с большой долей вероятности можно ожидать появление плат с возможностью подключения как планок DDR4, так и DDR5, естественно не одновременно.