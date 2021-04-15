Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Windows 10 21H2 уберет поддержку функции Windows Timeline

Это может не понравиться многим пользователям, использующим данную функцию
[ ] для раздела Блоги
+
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
RTX 3080 по минимальной цене в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 Согласно новым изменениям, обнаруженным в предварительных сборках, компания Microsoft собирается отказаться от функции Windows Timeline или сделать ее менее полезной в следующей версии Windows 10.

реклама

 В предварительных сборках Microsoft отключила возможность синхронизации для временной шкалы Windows, если пользователь использует учетную запись Microsoft, это указывает на то, что функция временной шкалы, которую мы знаем, будет отключена к моменту запуска следующего крупного обновления Windows.

 Корпорация Майкрософт удалила возможность загрузки новой активности на шкале времени, когда устройство использует учетную запись Microsoft (MSA). Пользователь по-прежнему может получить доступ к интерфейсу временной шкалы через представление задач, и последние приложения будут указаны, но контент не будет синхронизироваться на устройстве Windows или Android.

анонсы и реклама
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
RTX 3090 - цены пошли вниз
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

 Для тех, кто не знает, Windows Timeline была представлена с обновлением Windows 10 April 2018 Update для отображения визуальной временной шкалы рабочего стола. Временная шкала позволяет отслеживать действия на рабочем столе, в Microsoft Edge, документе, который открыт в презентации Word или PowerPoint.

реклама

 С помощью Timeline пользователи могут сразу вернуться к тому, что они делали на другом устройстве в течение одного месяца, включая Android устройства. Однако похоже, что популярность данной функции недостаточна, чтобы оправдать ее включение в Windows 10 или Microsoft Launcher. Microsoft уже удалила функцию Timeline из Microsoft Launcher для Android, и те, кто её использовали, вероятно, знали, что это произойдет и в Windows.

 Одно время популярной была идея продолжать работу на рабочем столе телефона или компьютера, в зависимости от предыдущего используемого устройства. На протяжении многих лет сторонние приложения пытались это сделать, и предложение Timeline принесло интересный подход.

 Временная шкала была анонсирована как расширение панели задач Windows 10. Поддержка синхронизации временной шкалы Windows оказалась весьма удобной для людей, которые часто используют несколько устройств Windows и хотят быстро и легко переключаться между ними. Несмотря на очевидный потенциал Timeline для Windows и других устройств, особенно для разработчиков, Microsoft сокращает использование этой функции.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

windows 10 windows windows10 windows 10 обновление обновление windows 10 timeline
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
62
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K360: идем на погружение
28
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
174
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
26
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
78
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: апрель 2020
21
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
304
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS PX-850 (80 Plus Platinum)
26

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 27
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 78
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 304
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 174
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Уже завтра состоится первый этап перехода на протокол Ethereum 2, снижающий доходность майнеров
94
Майнеры обманом выманивают у геймеров видеокарты Radeon RX 580, меняя их на GeForce GTX 1050 Ti
35
Анонсирована новая игра от создателей Witcher 3 - экшен-RTS Gord по мотивам славянской мифологии
4
События GTA 6 развернутся в современности, а в игру встроят отдельный внутренний мир
1
Ethereum обновил рекорд стоимости на отметке в 2300$, но это не спасло майнеров от падения доходов
29
Основатель Биткоина оказался владельцем состояния в 61 миллиард долларов в Биткоинах
16
В консольной версии World of Tanks появятся современные танки
12
MSI снижает срок гарантии видеокарт Ventus и Gaming в шесть раз
128
Скоростной тоннель Илона Маска не оправдал ожидания журналистов
25
Будущие планы компании Supercell: новая стратегия развития
+
Windows 10 лишится ещё одного классического раздела — приближается конец Панели управления
86
Samsung анонсировал новый складной телефон Galaxy Z Fold 3
2
Зрелищный трейлер Subnautica: Below Zero напоминает об опасностях планеты 4546B
5
Вышло обновление Windows 10 Build 18363.1500
4
Дефицит чипов NVIDIA сохранится до конца года
41
В американской рознице появились RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060 и топовая материнская плата AMD X570
10
Биткоин и эфириум устанавливают новые рекорды стоимости перед листингом Coinbase на фондовой бирже
7
NVIDIA продолжает настаивать, что переход на RTX актуален для 85% видеокарт
40
Для Cyberpunk 2077 вышел патч 1.21, который исправляет ошибки в заданиях и повышает производительность игры
15
Преемник NVIDIA Ampere появится в следующем году
17

Популярные статьи

Второй M.2 слот неактивен на материнских платах B560 с процессором Intel 10th Gen
25
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
62
Солнечные бури могут быть причиной сбоев или поломок электроники на Земле
47
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K360: идем на погружение
28

Сейчас обсуждают

Михаил Попов
02:49
Кто может с майнером помоч 4×rx470и 2 rx 570 актуальное железо?
Майнеры обманом выманивают у геймеров видеокарты Radeon RX 580, меняя их на GeForce GTX 1050 Ti
MriS
02:29
У 580 мощность 185 ватт, а 1060 - 120. У нормальных нерефов больше. Никаких оптимизаций нет, просто карта от АМД мощнее и современные процы её раскачивают. Сравнивать 580 надо с 1080, они по мощности ...
AMD подает в суд на мошенников причастных к махинациям с картами Radeon RX 580
Илья Коваленко
02:21
Кредит мамкиному майнеру не дадут, а вот работнику завода - легко и не один.
Уже завтра состоится первый этап перехода на протокол Ethereum 2, снижающий доходность майнеров
Илья Коваленко
02:10
По какому блять нормативу ты собрался платить если у тебя стоит счётчик.
Уже завтра состоится первый этап перехода на протокол Ethereum 2, снижающий доходность майнеров
Александр Еремеев
02:05
Думаю китай будет планомерно увеличивать свои доли во всех этих сегментах.
Китайские компании самостоятельно производят не более процента разработанных чипов
Никита Иерусалимов
02:04
Так!где мой моноколь и цилиндр.
Уже завтра состоится первый этап перехода на протокол Ethereum 2, снижающий доходность майнеров
Александр Еремеев
02:02
По сравнению с инквизицией которая стала унылой казуальной гриндилкой на пустой большой карте, вторая часть вполне себе ничего. Там проникаешься личной историей семьи хоука и сотоварищей, а в третьей ...
Скрытая под горой компромиссов: сценарист Dragon Age II рассказал, что изменил бы в игре
Илья Коваленко
02:01
Покажи свою Ламбу которую ты на трейдинге заработал. Или хотя бы Ладу.
Уже завтра состоится первый этап перехода на протокол Ethereum 2, снижающий доходность майнеров
Никита Иерусалимов
01:59
Не покупайте карты.Не выгодно.Войдите на биржу и вместо того чтобы 5000 просрать на туфту в месяц,вкатите их в альткоины.Через год-два скажите себе спасибо,и комп купите и глядишь не только комп.
Уже завтра состоится первый этап перехода на протокол Ethereum 2, снижающий доходность майнеров
Александр Еремеев
01:51
Пока выглядит так что к концу года он будет стоить намного дороже чем сейчас, увы.
NVIDIA пообещала увеличивать поставки чипов на протяжении всего года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем