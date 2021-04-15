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Согласно новым изменениям, обнаруженным в предварительных сборках, компания Microsoft собирается отказаться от функции Windows Timeline или сделать ее менее полезной в следующей версии Windows 10.

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В предварительных сборках Microsoft отключила возможность синхронизации для временной шкалы Windows, если пользователь использует учетную запись Microsoft, это указывает на то, что функция временной шкалы, которую мы знаем, будет отключена к моменту запуска следующего крупного обновления Windows.

Корпорация Майкрософт удалила возможность загрузки новой активности на шкале времени, когда устройство использует учетную запись Microsoft (MSA). Пользователь по-прежнему может получить доступ к интерфейсу временной шкалы через представление задач, и последние приложения будут указаны, но контент не будет синхронизироваться на устройстве Windows или Android.

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Для тех, кто не знает, Windows Timeline была представлена с обновлением Windows 10 April 2018 Update для отображения визуальной временной шкалы рабочего стола. Временная шкала позволяет отслеживать действия на рабочем столе, в Microsoft Edge, документе, который открыт в презентации Word или PowerPoint.

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С помощью Timeline пользователи могут сразу вернуться к тому, что они делали на другом устройстве в течение одного месяца, включая Android устройства. Однако похоже, что популярность данной функции недостаточна, чтобы оправдать ее включение в Windows 10 или Microsoft Launcher. Microsoft уже удалила функцию Timeline из Microsoft Launcher для Android, и те, кто её использовали, вероятно, знали, что это произойдет и в Windows.

Одно время популярной была идея продолжать работу на рабочем столе телефона или компьютера, в зависимости от предыдущего используемого устройства. На протяжении многих лет сторонние приложения пытались это сделать, и предложение Timeline принесло интересный подход.

Временная шкала была анонсирована как расширение панели задач Windows 10. Поддержка синхронизации временной шкалы Windows оказалась весьма удобной для людей, которые часто используют несколько устройств Windows и хотят быстро и легко переключаться между ними. Несмотря на очевидный потенциал Timeline для Windows и других устройств, особенно для разработчиков, Microsoft сокращает использование этой функции.