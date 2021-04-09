Google подтвердила запуск Pixel 5a на фоне слухов об его отмене
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Многие поклонники смартфонов серии Pixel A от Google с нетерпением ждали следующего поколения устройства под названием Pixel 5a. И сегодня компания Google подтвердила, что выпустит смартфон в конце текущего года, на фоне недавних слухов о том, что выход телефона был отменен.
Итак, несколько часов назад в сети появились слухи, что Google отменила свои планы по выпуску смартфона Pixel 5a под кодовым названием «Barbet». Судя по твиту источника, решение Google якобы заключалось в том, что сейчас остро стоит проблема нехватки чипов в электронной отрасли, в результате чего компания решила продолжать продавать текущее поколение устройств Pixel 4a и Pixel 4a 5G, но продолжая работать уже над серией Pixel 6, пропустив пятое поколение.
К счастью, компания Google быстро развеял эти слухи, заявив следующее:"Pixel 5a 5G никто не отменял. Он будет доступен позже в этом году в США и Японии и выпущен в то же самое время, когда был представлен прошлогодний телефон серии A".
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Таким образом, поклонникам не о чем беспокоиться и остается набраться терпения в ожидании желанной новинки. Так что на этот раз слухи так и останутся слухами.
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