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Прошедший месяц завершился очередным увеличением доли использования процессоров компании AMD, такой вывод можно сделать благодаря статистике аппаратного и программного обеспечения Steam. Однако, если говорить о процентном выражении, то, несмотря на это, доля процессоров компании AMD за последний месяц выросла всего на 0,18%. В итоге в процентном отношении процессоры производства AMD имеют общую долю 28,84%, тогда как продукция Intel имеет подавляющее доминирование с 71,16 процентов.

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Стоит сказать, что пользователи, использующие компьютеры на базе операционной системы Windows продолжили переход на продукцию AMD, с общим ростом 0,46 процента. Однако, для пользователей, использующих компьютеры под управлением Linux, наблюдается иная картина. Для них доля Intel фактически выросла на 0,19 процента за месяц. Интересно, что создатель системы Linux Линус Торвальдс публично демонстрирует свое предпочтение чипам Ryzen от AMD.

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Начавшийся месяц может быть интересный для Intel. Компания AMD увеличила долю использования своих процессоров, но лишь небольшую часть. Кроме того, недавний выход процессоров серии Rocket Lake только закрепит доминирование компании Intei, благодаря моделям среднего уровня Intel Core i5-11600K и Core i5-11400, показывающими хорошую производительность за свои деньги. Вдобавок ко всему существует довольно серьезная проблема с доступностью продукции AMD, которая все еще пытается удовлетворить спрос на процессоры Ryzen 5000, а покупатели могут просто не дождавшись чипов AMD перейти на появившиеся процессоры Intel Rocket Lake.