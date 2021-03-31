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Компания Xiaomi представила два новых ноутбука Mi Notebook Pro, в добавок к Mi Mix Fold, о котором компания также объявила сегодня. В новых ноутбуках компании во многом похожи между собой, но различается по ключевым параметрам. К сожалению, неизвестно, планирует ли Xiaomi выпустить Mi Notebook Pro 14 или Mi Notebook Pro 15 во всем мире. Как правило, Xiaomi резервирует большее количество ноутбуков премиум-класса для реализации на рынке Китая, хотя она также выпускает некоторое количество устройств на таких рынках, как Индия.

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Что касается сходства, то у Mi Notebook Pro 14 и Mi Notebook Pro 15 существует возможность выбора между процессорами Intel Core i5-11300H и Core i7-11370H. Эти процессоры также поставляются совместно с графической картой NVIDIA GeForce MX450, но версия с чипом Core i5 также доступна без дискретной видеокарты. Кроме того, компания Xiaomi снабдила свои мобильные компьютеры 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4-3200 и твердотельным накопителем PCIe емкостью 512 ГБ.

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Как не сложно догадаться, Mi Notebook Pro 15 больше и тяжелее своего 14-дюймового собрата. В частности, первый имеет размеры 348,4 x 237,5 x 15,9 мм и весит 1,8 кг, а младшая модель имеет размеры 315,6 x 220,4 x 15,9 мм и массу 1,5 кг. Однако Mi Notebook Pro 15 оснащен OLED-дисплеем с разрешением 3,5K (3456 x 2160 пикселей), что намного выше разрешения 1600p у Mi Notebook Pro 14, кроме того, младшая модель оснащена IPS матрицей.

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Экраны обеих моделей имеют формат 16:10. Яркость дисплея Mi Notebook Pro 15 достигает 400 нит, что на 100 нит ярче, чем у Mi Notebook Pro 14. Mi Notebook Pro 15 также имеет более тонкие рамки. Необычным выглядит то, что старшая модель поддерживает меньшую частоту обновления, составляющую 60 Гц, в то время как Mi Notebook Pro 14 может похвастаться частотой 120 Гц.

Mi Notebook Pro 14 стоит 5299 юаней или примерно 806 долларов США, а Mi Notebook Pro 15 - 6499 юаней или 989 долларов США. Естественно эти цены являются рекомендованными, причем на территории Китая. Если новые ноутбуки попадут на другие рынки, в том числе российский, то их стоимость будет значительно выше.