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Xiaomi - одна из самых молодых и инновационных компаний, и за последние пару лет она выпустила множество впечатляющих смартфонов. Сегодняшний день стал очередным успехом для Xiaomi. Компания наконец-то представила флагман 2021 года Xiaomi Mi 11 Ultra, который выглядит весьма амбициозно как снаружи, так и изнутри.

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С самого начала важно отметить, что Mi 11 Ultra основан на оригинальном смартфоне Mi 11, который сам по себе является великолепным устройством флагманского уровня.

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Смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 888, имеет 12 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт внутренней памяти стандарта UFS 3.1. Кроме того, покупатель также получает аккумулятор емкостью 5000 мАч, что во многих отношениях ставит его в один ряд с Galaxy S21 Ultra, а также имеет не только 67-ваттную проводную зарядку, но и беспроводную такой же мощности.

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Экран этого телефона имеет разрешение WQHD+ и размер 6,81 дюйма с частотой обновления 120 Гц, а также с частотой дискретизации сенсора 480 Гц. Сверху матрица защищена защитным стеклом последнего поколения Gorilla Glass Invictus. Как и полагается флагманскому смартфону дактилоскопический датчик встроен в дисплей датчик.

Самым интересным в смартфоне является наличие мини-дисплея на задней панели размером всего 1,1-дюйма, он находится справа от блока камер. Разрешение дополнительного экрана составляет всего 126 на 294 пикселей, но даже он имеет в основе AMOLED матрицу. Маленький экран можно использовать в качестве центра уведомлений, он поддерживает функцию always-on, а также с его помощью можно снимать селфи.

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Что касается фотографических возможностей, то покупатель получаете 50-мегапиксельный основной сенсор, 48-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и 48-мегапиксельный телеобъектив с зумом. Линза перископа имеет цифровое увеличение изображения до 120 крат, оптические возможности увеличения выглядят намного скромнее, но пятикратный зум также впечатляет. Кроме того, камеры позволяют записывать видео в формате 8K при помощи всех датчиков. Фронтальная камера представлена одним 20-мегапиксельным объективом.

Глобальные модели Xiaomi Mi 11 Ultra будут поставляться с операционной системой Android 11, в которой будет использоваться оболочка Xiaomi MIUI 12.5, версия, которая больше похожа на iOS, чем на Android. Цена на новинку начинается с 5 999 йен или 910 долларов за модель с 8 Гб оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища, а модель с 12 Гб ОЗУ и 512 Гб хранилищем стоит около 1070 долларов.