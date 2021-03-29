Xiaomi Mi 11 Ultra с дополнительным 1,1-дюймовым экраном представлен официально
Xiaomi - одна из самых молодых и инновационных компаний, и за последние пару лет она выпустила множество впечатляющих смартфонов. Сегодняшний день стал очередным успехом для Xiaomi. Компания наконец-то представила флагман 2021 года Xiaomi Mi 11 Ultra, который выглядит весьма амбициозно как снаружи, так и изнутри.
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С самого начала важно отметить, что Mi 11 Ultra основан на оригинальном смартфоне Mi 11, который сам по себе является великолепным устройством флагманского уровня.
Смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 888, имеет 12 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт внутренней памяти стандарта UFS 3.1. Кроме того, покупатель также получает аккумулятор емкостью 5000 мАч, что во многих отношениях ставит его в один ряд с Galaxy S21 Ultra, а также имеет не только 67-ваттную проводную зарядку, но и беспроводную такой же мощности.
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Экран этого телефона имеет разрешение WQHD+ и размер 6,81 дюйма с частотой обновления 120 Гц, а также с частотой дискретизации сенсора 480 Гц. Сверху матрица защищена защитным стеклом последнего поколения Gorilla Glass Invictus. Как и полагается флагманскому смартфону дактилоскопический датчик встроен в дисплей датчик.
Самым интересным в смартфоне является наличие мини-дисплея на задней панели размером всего 1,1-дюйма, он находится справа от блока камер. Разрешение дополнительного экрана составляет всего 126 на 294 пикселей, но даже он имеет в основе AMOLED матрицу. Маленький экран можно использовать в качестве центра уведомлений, он поддерживает функцию always-on, а также с его помощью можно снимать селфи.
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Что касается фотографических возможностей, то покупатель получаете 50-мегапиксельный основной сенсор, 48-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и 48-мегапиксельный телеобъектив с зумом. Линза перископа имеет цифровое увеличение изображения до 120 крат, оптические возможности увеличения выглядят намного скромнее, но пятикратный зум также впечатляет. Кроме того, камеры позволяют записывать видео в формате 8K при помощи всех датчиков. Фронтальная камера представлена одним 20-мегапиксельным объективом.
Глобальные модели Xiaomi Mi 11 Ultra будут поставляться с операционной системой Android 11, в которой будет использоваться оболочка Xiaomi MIUI 12.5, версия, которая больше похожа на iOS, чем на Android. Цена на новинку начинается с 5 999 йен или 910 долларов за модель с 8 Гб оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища, а модель с 12 Гб ОЗУ и 512 Гб хранилищем стоит около 1070 долларов.
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