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Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC) снова стала объектом для слухов. Очередная новость касается возможного увеличения стоимости пластин. Предыдущий слух касался продолжающегося дифицита чипов, с которым в настоящее время сталкиваются автопроизводители. Предполагалось, что фабрика нацелена на повышение цен на 15% в ответ на возросший спрос на автомобильные чипы, но по прошествии нескольких месяцев, когда первый квартал подошел к концу, никаких подтверждений повышения не обнаружилось.

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Сегодняшний слух, о котором сообщает United News, похоже, относится ко всем технологическим продуктам. TSMC производит полупроводники с пластинами двух размеров, а именно с пластинами 12 и 9 дюймов. Микросхемы, которые обычно используются в бытовой электронике, производятся на 12-дюймовых кремниевых пластинах, которые, как сообщается, и являются предметом повышения цен.

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Предполагают, что к концу года TSMC повысит цены на 12-дюймовые пластины на 400 долларов, что на 25% больше, чем в прошлом году, это в свою очередь приведет к рекордно высоким ценам на чипы. Кроме того, предполагают, что скидки для основных клиентов TSMC, о которых договаривались на 2021 год, были отменены из-за роста спроса на микросхемы. Мало того, что автомобильный сектор отчаянно пытается заполучить свою долю продукции, изменение в глобальных моделях работы и развлечений из-за продолжающейся пандемии увеличило спрос на бытовую электронику, такую как смартфоны, ноутбуки, телевизоры и многое другое.

Со своей стороны, TSMC также делала заявления для прессы в ответ на слухи о повышении цен. Заявление компании в основном подтверждает ее стремление дорожить своими клиентами и репутацией, но, как это часто бывает, воздерживается от комментариев по поводу ценообразования.

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Данные, собранные исследовательской фирмой IC Insights, показывают, что TSMC заработала 1634 доллара на пластину в 2020 году. Под указанным заработком предполагается, что сумма относится к прибыли за пластину, полученной TSMC в прошлом году, поскольку цена пластины часто исчисляется тысячами долларов. По оценкам Джорджтаунского университета, цена за пластину, изготовленную с использованием 5-нанометрового техпроцесса, составляет примерно 17000 долларов, что выше, чем 12500 долларов, предсказанных IBS в 2019 году.

Кроме того, в связи с возросшим спросом на свою продукцию компания заставляет своих сотрудников работать дольше, чем предполагается трудовым распорядком, однако, дополнительное время работы не регистрируется в системах TSMC как сверхурочное. Возможно теперь в компании задумались об оплате лишних рабочих часов работникам, что также может в конечном итоге повлиять на повышение стоимости продукции, так как оплата заработной платы составляет значительную часть в себестоимости любого произведенного товара.

Будем надеяться, что данный слух так и останется слухом, и не произойдет такого резкого скачка стоимости чипов, так как все это неминуемо отразится на каждом из нас.