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Буквально вчера появилось сообщение, что китайские производители видеокарт GALAX и Gainward начали предлагать обновленные версии BIOS для видеокарт GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060 Ti, которые включают поддержку технологии Resizable BAR. Эта технология стала одной из самых обсуждаемых в индустрии, когда AMD представила свою технологию памяти Smart Access, которая была маркетинговым названием для мало неизвестной функции PCI Express под названием Resizable BAR.

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Компания NVIDIA объявила, что их первой видеокартой, поддерживающей эту технологию стала GeForce RTX 3060. Эта модель фактически не требует никаких обновлений BIOS, она поддерживает ResizableBAR из коробки. Компания объявила, что другие модели серии RTX 3000 также будут поддерживать Resizable BAR, но потребуется обновление BIOS, а также уточнила, что ее карты линейки Founders Edition получат обновления BIOS к концу марта. Что ж, месяц подходит к концу, а обновлений от NVIDIA все еще нет, но есть инструменты, выпущенные компанией GALAX.

Судя по всему, кто-то с ресурса Chiphell уже тестировал этот инструмент с неизвестной моделью видеокарты RTX 3090, и опубликовал результаты проделанной работы.

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Первоначально эта технология будет поддерживаться только очень небольшим количеством игр. NVIDIA объявила, что Assassin's Creed Valhalla, Battlefield V, Borderland 3, Forza Horizon 4, Gears 5, Metro Exodus, Red Dead Redemption 2 и Watch Dogs Legion будут поддерживать ReBAR на RTX 3060. Шесть из этих игр были протестированы сотрудником Chiphell и его результаты подтверждают, что видеокарта действительно работает быстрее с ResizableBAR:

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Все тесты проводились при разрешении 4K и максимальных настройках. Согласно этим цифрам, NVIDIA RTX 3090 с Resizable BAR в среднем на 3,17% быстрее, что на самом деле не такой уж плохой результат. NVIDIA RTX 3060 показала больший прирост, но в разрешением 1080p. Ожидается, что разница в производительности в QHD и 4K будет менее 5%. Конечно, технология пока сырая, но после оптимизации драйверов и выхода стабильных обновлений BIOS, конечный рост производительности может составить более внушительную цифру.