GALAX и Gainward выпускают BIOS для GeForce RTX 3000 с поддержкой ResizableBAR
С тех пор, как компания AMD анонсировала свою технологию памяти Smart Access, владельцы графических карт NVIDIA интересовались, планирует ли NVIDIA поддерживать эту технологию в своих новейших видеокартах. Хотя поддержка более старых поколений не планируется, NVIDIA подтвердила, что включит ResizableBAR на своих моделях серии RTX 3000.
реклама
NVIDIA GeForce RTX 3060, последняя выпущенная видеокарта из серии RTX 3000, больше не является единственной моделью с поддержкой ResizableBAR. При запуске этой модели среднего уровня NVIDIA объявила, что она будет иметь эксклюзивную поддержку ResizableBAR с планами включить её функционально позже на других моделях.
NVIDIA пообещала, что видеокарты Founders Edition получат поддержку ResizableBAR к концу марта. До сегодняшнего дня никаких объявлений от NVIDIA по этому поводу не поступало. Однако, некоторые партнеры компании уже предлагают специальные версии BIOS для других своих моделей серии RTX 3000, которые включают поддержку ResizableBAR.
Теперь появилось заявление от самой Nvidia, которое гласит, что в конце марта компания выпустит загружаемые обновления VBIOS для всех графических процессоров серии GeForce RTX 3000 Founders Edition, чтобы включить Resizable BAR, а также партнеры выпустят обновления VBIOS для своих пользовательских моделей.
реклама
Важно отметить, что программное обеспечение указано для конкретных моделей GALAX China и Gainward China, и даже не в международных вариантах. Нет гарантии, что прошивка других видеокарт не приведет к выходу из строя видеокарте, поэтому настоятельно не рекомендуется использовать этот способ, пока не будет официально объявлено о поддержке со стороны производителя конкретных версий видеокарт.
Загруженный файл не имеет цифровой подписи NVIDIA, но выглядит как официальный инструмент NVIDIA:
реклама
Портал Reddit уже подтвердил, что инструмент работает с некитайскими вариантами, такими как GALAX RTX 3090 SG:
Ниже расположены ссылки на версии BIOS с поддержкой технологии ResizableBAR для видеокарт GALAX:
GALAX RTX 3090 BIOS with Resizable BAR (exe)
реклама
GALAX RTX 3080 BIOS with Resizable BAR (exe)
GALAX RTX 3070 BIOS with Resizable BAR (exe)
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила