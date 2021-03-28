Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

С тех пор, как компания AMD анонсировала свою технологию памяти Smart Access, владельцы графических карт NVIDIA интересовались, планирует ли NVIDIA поддерживать эту технологию в своих новейших видеокартах. Хотя поддержка более старых поколений не планируется, NVIDIA подтвердила, что включит ResizableBAR на своих моделях серии RTX 3000.

реклама

NVIDIA GeForce RTX 3060, последняя выпущенная видеокарта из серии RTX 3000, больше не является единственной моделью с поддержкой ResizableBAR. При запуске этой модели среднего уровня NVIDIA объявила, что она будет иметь эксклюзивную поддержку ResizableBAR с планами включить её функционально позже на других моделях.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

NVIDIA пообещала, что видеокарты Founders Edition получат поддержку ResizableBAR к концу марта. До сегодняшнего дня никаких объявлений от NVIDIA по этому поводу не поступало. Однако, некоторые партнеры компании уже предлагают специальные версии BIOS для других своих моделей серии RTX 3000, которые включают поддержку ResizableBAR.

Теперь появилось заявление от самой Nvidia, которое гласит, что в конце марта компания выпустит загружаемые обновления VBIOS для всех графических процессоров серии GeForce RTX 3000 Founders Edition, чтобы включить Resizable BAR, а также партнеры выпустят обновления VBIOS для своих пользовательских моделей.

реклама

Важно отметить, что программное обеспечение указано для конкретных моделей GALAX China и Gainward China, и даже не в международных вариантах. Нет гарантии, что прошивка других видеокарт не приведет к выходу из строя видеокарте, поэтому настоятельно не рекомендуется использовать этот способ, пока не будет официально объявлено о поддержке со стороны производителя конкретных версий видеокарт.

Загруженный файл не имеет цифровой подписи NVIDIA, но выглядит как официальный инструмент NVIDIA:

реклама

Портал Reddit уже подтвердил, что инструмент работает с некитайскими вариантами, такими как GALAX RTX 3090 SG:

Ниже расположены ссылки на версии BIOS с поддержкой технологии ResizableBAR для видеокарт GALAX:

GALAX RTX 3090 BIOS with Resizable BAR (exe)

реклама

GALAX RTX 3080 BIOS with Resizable BAR (exe)

GALAX RTX 3070 BIOS with Resizable BAR (exe)

GALAX RTX 3060 Ti BIOS with Resizable BAR (exe)