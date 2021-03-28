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Согласно имеющейся информации компания Microsoft работает над рядом улучшений рукописного ввода в браузерах на основе Chromium, таких как Edge и Chrome. Софтверный гигант решил что-то сделать с рукописным вводом в Chromium после того, как получил отзывы от пользователей о том, что процесс написания был немного нестабильным из-за проблемы с задержкой.

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Microsoft также получила жалобы на неспособность Edge различать ввод пером или вручную. В рамках проекта под названием «Web Ink Enhancement» Microsoft рассматривает новые API-интерфейсы для решения проблем с задержкой при использовании пера или стилуса.

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Сейчас существует ошибка, из-за которой след чернил будет оставаться на короткое время, даже когда левая кнопка мыши поднята и рисование должно прекратиться. Это происходит, когда браузер ничего не знает о следе рукописного ввода и не может остановить точки пересылки.

В новом сообщении Microsoft подтвердила, что планирует использовать будущие API-интерфейсы Windows 10, такие как StartNewTrail, AddTrailPoints, RemoveTrailPoints и другие для указания начальной точки маршрута и добавления дополнительных точек по мере поступления новых.

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«Это позволяет процессу браузера отправлять точки непосредственно в основной поток графического процессора, чтобы подготовить эти точки к использованию API и уменьшить задержку при выполнении рукописного ввода», - отметили в Microsoft.

Компания Microsoft все еще работает над этими новыми API для Windows 10, и они будут добавлены в будущий SDK. Пока не ясно, когда эти улучшения появятся в Microsoft Edge или Google Chrome.

Помимо рукописного ввода, Microsoft также работает над рядом изменений для улучшения качества веб-приложений с использованием браузера Chromium. Например, будущее обновление Chromium позволит пользователям восстанавливать веб-приложения через систему восстановления сеанса браузера.

Что касается изменений, относящихся к Edge, Microsoft добавляет поддержку вертикальных вкладок с изменяемым размером и новый переключатель для отключения эффекта затухания вкладок при включении функции спящего режима.