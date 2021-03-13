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Устаревшая версия Microsoft Edge под кодовым названием «Spartan» скоро уйдет в прошлое, когда в мае для потребителей будет выпущено обновление Windows 10 версии 21H1. Об этом свидетельствуют обновленные документы Microsoft.

Новый Microsoft Edge на основе Chromium является браузером по умолчанию в Windows 10 версии 20H2, но операционная система по-прежнему поставляется со старым Edge. Другими словами, в настоящее время Windows 10 поставляется с тремя предустановленными браузерами: Chromium Edge (по умолчанию), Microsoft Edge Legacy (скрыто) и Internet Explorer (необязательно / отключено).

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Поддержка Edge Legacy закончилась 9 марта, и в предстоящем накопительном обновлении в апреле 2021 года браузер будет удален из старых версий ОС.

В обновлении документа поддержки от 6 марта компания Microsoft подтвердила, что Windows 10 21H1 будет первой версией, поставляемой без устаревшего Edge, это означает, что браузер будет полностью удален.

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После обновления функции больше нельзя будет найти браузер в ОС или запустить две версии Microsoft Edge одновременно. Однако приложения Microsoft Store (UWP), использующие EdgeHTML, не затронуты, поскольку WebView по-прежнему поддерживается.

Для более старых версий Windows 10 эти изменения будут включены в накопительные обновления за апрель 2021 года, включая версии 1809, 1903, 1909, 2004 и 20H2. В старом Microsoft Edge Microsoft начала предупреждать пользователей, что им следует загрузить новую версию Microsoft Edge.

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Как можно видеть на приведенном выше снимке экрана, уведомление Microsoft Edge также напоминает пользователям, что поддержка браузера прекращена и никаких новых обновлений безопасности выпускаться не будет.

Ожидается, что этот шаг улучшит рыночную долю Microsoft Edge. Конечно, Google Chrome по-прежнему доминирует среди браузеров, но за последние 6 месяцев все больше пользователей перешли на Microsoft Edge. Новая версия Edge, основанная на движке Google Chromium, значительно улучшена и превосходит Chrome как по производительности, так и по функциям.