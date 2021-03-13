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Обновление GPU-Z приносит поддержку AMD Radeon RX 6700, RX 6600XT и RX 6600

Также GPU-Z 2.38.0 теперь определяет, включена ли функция Resizable BAR
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 После очередного обновления утилита TechPowerUP GPU-Z теперь сможет определять, поддерживается ли технология Resizable BAR видеокартой. Если графический процессор поддерживает эту новую технологию, программное обеспечение проверит, включена ли она в системе. GPU-Z сообщит эту информацию на главной вкладке, это означает, что поддержку Resizable BAR теперь можно быстро проверить, не заходя в расширенные настройки адаптера.

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 Еще более важным обновлением является поддержка трех невышедших видеокарт: Radeon RX 6700, RX 6600 XT и RX 6600. Таким образом, мы почти наверняка должны увидить эти карты в будущем.

 AMD Radeon RX 6700 - это урезанная видеокарта на чипе Navi 22, которая получит 12 ГБ памяти, но предыдущие утечки предполагали, что карта на самом деле может комплектоваться 6 ГБ. На данный момент неясно, какая конфигурация будет использоваться. Однако было бы уместно, если бы RX 6700 не XT имела тот же объем памяти, что и GeForce RTX 3060, выпущенная с 12 ГБ.

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 Что касается серии Radeon RX 6600, то можем только предполагать, что вариант XT также будет оснащен графическим процессором Navi 22. Это предположение основано на том факте, что карта появилась в регулирующем органе ЕЭК (Евразийской экономической комиссии) с памятью 12 ГБ. Это указывает на то, что карта имеет 192-битную шину памяти, которая недоступна в Navi 23 (младший графический процессор), поскольку она ограничена 128 битами.

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Журнал изменений утилиты GPU-Z^

 - справлено сохранение BIOS на картах AMD на архитектуре RDNA2. BIOS, сохраненный в старых версиях GPU-Z, имеет размер всего 512 КБ и блокирует карту при перепрошивке;

 - состояние панели PCI-Express с Resizable BAR теперь отображается в главном окне;

 - добавлена поддержка мониторинга негативной температуры на картах NVIDIA;

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 - добавлена поддержка AMD Radeon RX 6700 XT, RX 6700, RX 6600 XT, RX 6600, интегрированной графики APU Lucienne;

 - добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile.

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Теги

nvidia radeon radeon rx 6000 gpu-z radeon rx 6700 resizable bar radeon rx 6600
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