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Intel начинает сотрудничать с Microsoft по программе DARPA в области безопасности данных

Компания Intel собирается сотрудничать с Microsoft по программе DARPA в области безопасного использования, хранения и передачи данных
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 Корпорация Intel объявила о подписании соглашения с Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) о выполнении программы защиты данных в виртуальных средах (DPRIVE). Программа направлена на разработку ускорителя для полностью гомоморфного шифрования (FHE). Microsoft является ключевой облачной экосистемой и партнером по гомоморфному шифрованию, ведущим коммерческое внедрение технологии, когда-то разработанной путем тестирования ее в своих облачных предложениях, включая Microsoft Azure и облако Microsoft JEDI, с правительством США. Многолетняя программа представляет собой совместную работу нескольких групп Intel, в том числе Intel Labs, Design Engineering Group и Data Platforms Group, по преодолению «последнего рубежа» в обеспечении конфиденциальности данных, а именно вычислений на полностью зашифрованных данных без доступа к дешифрованию. ключи.

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 "Полностью гомоморфное шифрование остается святым Граалем в стремлении обеспечить безопасность данных. Несмотря на значительный прогресс в области надежных сред выполнения и других конфиденциальных вычислительных технологий для защиты данных при их хранении и при передаче, данные не зашифровываются во время вычислений, что открывает возможность потенциальных атак на данном этапе. Это часто препятствует нашей способности в полной мере использовать данные и извлекать из них максимальную ценность. Мы рады, что DARPA выбрало нас в качестве технологического партнера, и надеемся на сотрудничество с ними, а также с Microsoft, чтобы продвинуть следующую главу в конфиденциальных вычислениях и открыть возможность полностью гомоморфного шифрования для всех", - сказал Розарио Каммарота, главный инженер Intel Labs и главный исследователь программы DARPA DPRIVE.

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 Защита конфиденциальности важной информации, будь то личные данные или корпоративная интеллектуальная собственность,  имеет стратегическое значение для бизнеса. Сегодня многие полагаются на различные методы шифрования данных для защиты информации во время ее передачи, использования и хранения. Однако эти методы требуют, чтобы данные были дешифрованы для обработки. Именно в этом расшифрованном состоянии данные могут стать более уязвимыми для неправомерного использования.

 Полностью гомоморфное шифрование позволяет пользователям вычислять зашифрованные данные или криптограммы. Данные не нужно расшифровывать, что снижает вероятность киберугроз. При масштабной реализации, FHE позволит организациям использовать такие методы, как машинное обучение, для извлечения полной ценности из больших наборов данных, одновременно защищая конфиденциальность данных на протяжении всего их жизненного цикла. Клиенты в таких отраслях, как здравоохранение, страхование и финансы, получат выгоду от нового использования, которое стало вреальностью благодаря возможности использовать и извлекать пользу из конфиденциальных данных в максимальной степени без риска раскрытия.

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 Внедрение FHE в отрасли было медленным, поскольку обработка данных с использованием полностью гомоморфных методов шифрования криптограмм требует большого объема данных и требует огромных ресурсов даже для простых операций.

 В рамках программы DARPA DPRIVE Intel планирует разработать ускоритель интегральных схем (ASIC) для конкретных приложений, чтобы снизить накладные расходы на производительность, которые в настоящее время связаны с полностью гомоморфным шифрованием. При полной реализации ускоритель может значительно улучшить выполнение рабочих нагрузок FHE по сравнению с существующими системами, управляемыми процессором, потенциально сократив время обработки криптограмм на пять порядков.

 Обладая опытом в облачной инфраструктуре, и стеком программного обеспечения с полностью гомоморфным шифрованем, Microsoft станет важным партнером в ускорении коммерциализации этой технологии, когда она будет готова, обеспечивая бесплатный обмен данными и совместную работу, одновременно обеспечивая конфиденциальность на протяжении всего жизненного цикла данных.

 "Мы рады поделиться своим опытом в облачных вычислениях и гомоморфном шифровании с программой DARPA DPRIVE, сотрудничая с Intel, чтобы продвинуть эту трансформирующую технологию, когда она будет готова к коммерческому использованию, что поможет нашим клиентам сохранять конфиденциальность данных, её безопасную передачу и использование", - сказал Уильям Чаппелл, технический директор Azure Global и вице-президент Mission Systems.

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 Многолетняя программа DARPA DPRIVE будет охватывать несколько этапов, начиная с проектирования, разработки и проверки основных IP-блоков, которые будут интегрированы в систему на кристалле и полный стек программного обеспечения. На протяжении всего проекта Intel будет оценивать прогресс в достижении заранее установленных целевых показателей производительности при обучении искусственного интеллекта и рабочих нагрузках логического вывода с использованием гомоморфно зашифрованных данных. Помимо разработки основных технологий, необходимых для разработки ускорителя, Intel и Microsoft будут работать с международными органами по стандартизации для разработки международных стандартов для FHE. Intel также продолжит инвестировать в текущие академические исследования в этой области.

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