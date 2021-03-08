Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Российский моддер оснастил видеокарту GeForce RTX 3070 16 Гб памяти

Видекарта GeForce RTX 3070 модифицирована до 16 Гб памяти и отлично работает
[ ] для раздела Блоги
1
RTX 3060 - цены пошли вниз
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 Российский моддер под ником VIK-on в очередной раз предоставил очень интересное пошаговое видео, демонстрирующее процесс обновления видеокарты GeForce большим объемом памяти, чем предусмотрела Nvidia. В последнем видео он модифицировал GeForce RTX 3070, разместив на ней 16 ГБ памяти, что вдвое больше официальных спецификаций. Видеокарта, которую использовал VIK-on произведена компанией Palit  и относится к линейке GamingPro.

реклама

 Моддер загрузил два видео, одно демонстрирует фактический процесс обновления и начальное тестирование, а второе видео представляет собой исправление проблем, обнаруженных после модификации.

анонсы и реклама
3060 дешевле всего в Ситилинке
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

 Первым шагом стала физическая замена модулей. Моддер заменил модули памяти GDDR6 объемом 1 ГБ (K4Z803256C-HC14) производства Samsung на модули GDDR6 объемом 2 ГБ (K4ZAF3258M-HC14) того же производителя. GeForce RTX 3070 имеет в общей сложности 8 модулей, это означает, что общая емкость увеличилась до 16 ГБ.

реклама

 В настоящее время не существует простого способа ручного редактирования BIOS. NVIDIA позволяет своим партнерам изменять BIOS, но каждая модификация требует одобрения со стороны компании. По этой причине невозможно просто прошить новый BIOS и наслаждаться полученной модификацией, тем более, что нет моделей GeForce с графическим процессором GA104 и 16 ГБ памяти. После обновления памяти видеокарту нужно ввести в заблуждение, чтобы она поддерживала больший объем памяти. Каждая видеокарта NVIDIA имеет специальные настройки, которые при правильной настройке сообщают BIOS о поддержке различных конфигураций памяти. Например, при параметре 00000 бит, оперативная память настраивается для модулей Samsung объемом 8 ГБ (1 ГБ), а параметре 00001 обозначает память Micron. Конфигурация, которая поддерживает модули 16 ГБ, имеет значение 00110, что было обнаружено VIK-on в ходе длительного процесса проб и ошибок.


 После обновления видеокарта правильно распознается программным обеспечением как GeForce RTX 3070 16GB. Видеокарту также можно использовать в Furmark, 3DMark и даже в майнинге. Однако, карта  не совсем нестабильна и будет периодически радовать пользователя черными экранами. Нестабильности и черных экранов можно было бы избежать, если бы два теста выполнялись одновременно. По этой причине VIK-on завершил Time Spy с Furmark, работающим в фоновом режиме.

реклама

 Во втором видео представлено решение, предложенное подписчиками. Как оказалось, метод блокировки приложением EVGA Precision решает проблему нестабильности. Теперь, без использования Furmark в фоновом режиме, карта набрала 13783 балла в тесте 3DMark Time Spy и 4914 баллов в тесте Unigine Superposition 8K Optimized. Оба результата немного лучше, чем GeForce RTX 3070 Founders Edition, подтверждая, что обновление в принципе можно считать успешным. Теперь мы можем гордиться, что подобную успешную модификацию осуществил наш земляк, а не прыщавый условный Джо в американском гараже).

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

nvidia geforce nvidia ampere geforce rtx 3070
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
23
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC
31
Обзор игровой мыши ASUS ROG Keris Wireless
3
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
9
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 100R
10
Tom Clancy's The Division и The Division 2: тестирование лучших игровых компьютеров
23
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B450M-Pro S
24
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
31
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
33

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 49
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 23
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 31
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 146
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 33
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Процессоры Intel продолжают дешеветь – Core i5-10600KF на 10 000 рублей дешевле Ryzen 7 3700X
68
Digital Foundry сравнили Horizon Zero Dawn 1.10 с версией без патчей - GTX 1060 стала на 65% быстрее
29
Ethereum оправился от падения и прибавил 25% к стоимости за неделю - доходы майнеров вновь возросли
40
Автор известных репаков Xatab умер от пневмонии в возрасте 60 лет
162
Известный репакер Xatab умер
114
Энтузиаст сравнил производительность Core i7-11700K и Core i9-10900K в Cyberpunk 2077 и ещё паре игр
66
AMD может выпустить видеокарту для майнеров с мощностью GeForce 3070 и доходом до 200$ в месяц
14
Финальный список из 46 смартфонов HUAWEI, которые получат прошивку EMUI 11 весной 2021 года
5
Компания Marathon планирует добывать до 60 биткоинов в день после покупки 103060 ASIC майнеров
7
За несколько месяцев хакеры опустошили защищённые хранилища криптовалюты на десятки миллионов $
30
AMD опубликовала решение проблемы отключения USB-устройств на процессорах Ryzen
18
Доходы майнеров растут, а окупаемость GeForce 3060 Ti в добыче Эфира достигла 6 месяцев
25
AMD назначила конкурентов своим процессорам Ryzen Threadripper PRO
25
TSMC и Samsung контролируют три четверти мирового производства сложных полупроводниковых компонентов
12
24 смартфона Xiaomi получили стабильную оболочку MIUI 12
+
Xiaomi назвала сроки и список из 47 смартфонов, которые получат стабильную MIUI 12.5 в 2021 году
1
Народные процессоры AMD Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X продолжают терять в цене
23
Euro Truck Simulator 2: новое дополнение переместит игроков на суровые дороги России
13
Blizzard: у нас нет идей для ремастеров, пора делать новые игры
7
В Сеть утекли скриншоты из второй части аддона The Ancient Gods для DOOM Eternal
19

Популярные статьи

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
23
До чего дошёл прогресс - анализируем стоимость текстуры видеокарты
28
Смешанные впечатления от SteelSeries Aerox 3 Wireless
13
Обзор беспроводной клавиатуры Canyon HKB-W20, выполненной по технологии Velvet Tread
17
Анализируем стоимость текстурирования в современных видеокартах
10
CNN: Первый в мире космический отель планируется открыть в 2027 году
52

Сейчас обсуждают

Pa4an
21:40
ГЕЙмерам советую остудить 5 точку
Цены на видеокарты не упадут до осени — оптимистичный прогноз ресурса digitimes
Pa4an
21:40
Цены на видеокарты не упадут до осени — оптимистичный прогноз ресурса digitimes
Lamerusha Lat
21:39
В одном крупном столичном компьютерном гипермаркете в наличии на текущий момент 3090-я от Palit по цене - сидишь? - 323 тысячи. Не надо ждать, надо брать. Завтра будет дороже, чем сегодня. :)))
Ресурс Extremetech объявил 2021 год худшим для сборки и покупки нового компьютера
Денис Самонов
21:38
Правильно думают
Поставщики видеокарт не думают, что майнеры успокоятся в этом полугодии
Insanie
21:38
Злые маркетологи АМД снова подложили гавно Интелу в штаны! Ну сколько можно, имейте совесть!
Специалисты UserBenchmark сообщили о превосходстве Core i7-11700K над CPU Ryzen 5000 и заговоре AMD
Вот так вот
21:38
Да-да, долбоёб, никакого толка от масок нет, от прививок тоже и вообще руки мыть не нужно, облизываешь после улицы, так иммунитет поднимается. е6анько 6лядь.
Автор известных репаков Xatab умер от пневмонии в возрасте 60 лет
Lamerusha Lat
21:37
А зачем тебе моник с такой частотой, если ты не играешь?
Ресурс Extremetech объявил 2021 год худшим для сборки и покупки нового компьютера
Insanie
21:37
Таки да. Единственный лучик надежды в грядущей монополии АМД - идейная Лиза. Но никто не идеален, и может случиться что угодно.
Специалисты UserBenchmark сообщили о превосходстве Core i7-11700K над CPU Ryzen 5000 и заговоре AMD
Вот так вот
21:36
Когда мать шалава то и дети такие же.
Автор известных репаков Xatab умер от пневмонии в возрасте 60 лет
warmuza
21:36
Нет.
"Отряды Путина" требуют немедленного закрытия Clubhouse
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем