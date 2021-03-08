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Российский моддер под ником VIK-on в очередной раз предоставил очень интересное пошаговое видео, демонстрирующее процесс обновления видеокарты GeForce большим объемом памяти, чем предусмотрела Nvidia. В последнем видео он модифицировал GeForce RTX 3070, разместив на ней 16 ГБ памяти, что вдвое больше официальных спецификаций. Видеокарта, которую использовал VIK-on произведена компанией Palit и относится к линейке GamingPro.

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Моддер загрузил два видео, одно демонстрирует фактический процесс обновления и начальное тестирование, а второе видео представляет собой исправление проблем, обнаруженных после модификации.

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Первым шагом стала физическая замена модулей. Моддер заменил модули памяти GDDR6 объемом 1 ГБ (K4Z803256C-HC14) производства Samsung на модули GDDR6 объемом 2 ГБ (K4ZAF3258M-HC14) того же производителя. GeForce RTX 3070 имеет в общей сложности 8 модулей, это означает, что общая емкость увеличилась до 16 ГБ.

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В настоящее время не существует простого способа ручного редактирования BIOS. NVIDIA позволяет своим партнерам изменять BIOS, но каждая модификация требует одобрения со стороны компании. По этой причине невозможно просто прошить новый BIOS и наслаждаться полученной модификацией, тем более, что нет моделей GeForce с графическим процессором GA104 и 16 ГБ памяти. После обновления памяти видеокарту нужно ввести в заблуждение, чтобы она поддерживала больший объем памяти. Каждая видеокарта NVIDIA имеет специальные настройки, которые при правильной настройке сообщают BIOS о поддержке различных конфигураций памяти. Например, при параметре 00000 бит, оперативная память настраивается для модулей Samsung объемом 8 ГБ (1 ГБ), а параметре 00001 обозначает память Micron. Конфигурация, которая поддерживает модули 16 ГБ, имеет значение 00110, что было обнаружено VIK-on в ходе длительного процесса проб и ошибок.





После обновления видеокарта правильно распознается программным обеспечением как GeForce RTX 3070 16GB. Видеокарту также можно использовать в Furmark, 3DMark и даже в майнинге. Однако, карта не совсем нестабильна и будет периодически радовать пользователя черными экранами. Нестабильности и черных экранов можно было бы избежать, если бы два теста выполнялись одновременно. По этой причине VIK-on завершил Time Spy с Furmark, работающим в фоновом режиме.

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Во втором видео представлено решение, предложенное подписчиками. Как оказалось, метод блокировки приложением EVGA Precision решает проблему нестабильности. Теперь, без использования Furmark в фоновом режиме, карта набрала 13783 балла в тесте 3DMark Time Spy и 4914 баллов в тесте Unigine Superposition 8K Optimized. Оба результата немного лучше, чем GeForce RTX 3070 Founders Edition, подтверждая, что обновление в принципе можно считать успешным. Теперь мы можем гордиться, что подобную успешную модификацию осуществил наш земляк, а не прыщавый условный Джо в американском гараже).