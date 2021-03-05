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CMOS сенсоры Samsung Electronics серии ISOCELL, производимые в настоящее время, охватывают широкий спектр продуктов с разрешением от 10 до 100 мегапикселей, а датчики HM1 и HM2 разрешением 108 мегапикселей используются во многих смартфонах. Вчера компания Samsung официально анонсировала технологию ISOCELL 2.0. Оно представляет собой следующий шаг в производстве мобильных КМОП-сенсоров. По такому случаю компания Samsung выпустила рекламный ролик для ISOCELL 2.0.





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Технология Samsung ISOCELL была впервые представлена в 2013 году. Эта технология устанавливает физический слой экранирования между пикселями. По сравнению с традиционными пикселями структуры BSI, он снижает перекрестные помехи на 30%, увеличивает количество света на 20%, обеспечивая высокое качество изображения. Теперь технология ISOCELL достигла следующей стадии своего развития.

Первое поколение технологии использует новые материалы для замены металлического экранирующего слоя между предыдущими пикселями. Количество отражения света выше, уменьшается потеря яркости, повышается чувствительность сенсора и снижается уровень шума.

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Технология второго поколения добавляет новый экранирующий слой между цветными фильтрами для дальнейшего улучшения светоотражающей способности, одновременно уменьшая перекрестные помехи между соседними пикселями разных цветов. Эта технология также может значительно увеличить количество света, попадающего на крайние пиксели сенсора.

Схема показывает, что технология Samsung ISOCELL 2.0 по-прежнему использует традиционный массив Байера. Демо-фотографии, выпущенные Samsung, показывают, что датчик, использующий новую технологию, обеспечивает прекрасный эффект съемки в темноте, с богатым динамическим диапазоном, естественными цветами и высоким разрешением, получаемых изображений.

По некоторым данным, первыми смартфонами, которые будут использовать датчики нового поколения станут Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra.