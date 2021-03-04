Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Процессор Apple M1, также известный как Apple Silicon, который дебютировал в ноутбуках Apple MacBook Air 2020 и Apple MacBook Pro 13 2020, показал, что может предложить лучшую в своем классе производительность, которая вполне способна соперничать с традиционными процессорами на архитектуре x86 от Intel и AMD, предлагая при этом тихую работу и низкое энергопотребление. Недавно на сайте Notbookcheck был протестирован ноутбук Asus ROG Flow X13 с процессором AMD Ryzen 9 5980HS и результаты были очень хорошими. Поскольку процессор M1 демонстрирует впечатляющую производительность в нескольких тестах, то было бы интересно посмотреть, насколько Apple Silicon приближается к последним и лучшим решениям от AMD.

В тесте Cinebench R23 доступным для Apple Silicon можно видеть, что процессоры Apple M1 и Ryzen 9 5980HS находятся на одном уровне в одноядерной нагруке. Тот факт, что M1 превосходит по производительности и Ryzen 7 5800H, и Core i9-10980HK, обладая при этом уровнем энергопотребления 10 Вт, мягко говоря, весьма впечатляет. В многоядерном тесте традиционно перевес всегда был на стороне процессоров AMD, и неудивительно, что Ryzen 9 5980HS опережает чип от Apple. С другой стороны, процессор M1 превзошел Core i7-1185G7, несмотря на то, что у него всего четыре высокопроизводительных ядра.

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

реклама

Стоит сказать, что Cinebench R20 эмулируется через Rosetta 2 на процессоре Apple M1, поэтому неудивительно, что он занимает место в конце списка.

Ситуация снова изменилась в тесте Geekbench 5.3, который напрямую поддерживается процессором M1. Здесь Ryzen 9 5980HS отстает от Apple Silicon, хотя в этом тесте многоядерное преимущество AMD составляет всего около 12%. Чип M1 по-прежнему может предложить пользователям 17% и 37% преимущества над процессором Intel Core i7-1185G7 в одноядерном и многоядерном тестах Geekebench соответственно.

реклама

В целом, Apple M1 продолжает впечатлять по сравнению с последними предложениями как от Intel, так и AMD. Хотя Apple еще предстоит пройти долгий путь в плане чистой многоядерной производительности, яблочные продукция уже сейчас вызывает уважение. Остается лишь гадать, какую производительность покажет следующий чип от Apple, возможно, процессоры от Intel и AMD будут просто положены на лопатки.

Напомню, что по слухам, Microsoft также разрабатывает свой собственный процессор на базе архитектуры ARM для серверов и линейки компьютеров Surface. Кроме того, AMD также ведет работу над прототипом процессора, подобного M1.