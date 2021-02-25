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Сегодня стало известно, что разработчик PlayerUnknown’s Battlegrounds для ПК и консольных версий игры анонсировал PUBG: New State для платформ iOS и Android. Новый взгляд на франшизу будет основан на всех оригинальных особенностях игры, включая исходную 100 игроков одновременно сражающихся друг с другом индивидуально или в командах в королевской битве, где победитель получает трофеи. Фишка в том, что действие происходит в будущем на новой карте под названием Troi.

Согласно имеющейся в настоящее время ограниченной информации, действие игры состоится в 2051 году, что означает появление более футуристического оружия и другой техники. Трейлер к игре можно посмотреть ниже, поэтому вы можете сами увидеть живой игровой процесс, включая дронов и развертываемые боевые щиты. Естественно, новое вооружение и другие технологии означают, что геймерам нужно будет адаптировать свой игровой процесс и тактику к новым реалиям.

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Игра обещает "сверхреалистичную графику, которая раздвигает границы мобильных игр". Карта получит огромный размер со сторонами 8 км на 8 км. Геймеры смогут настраивать свое оружие по ходу каждой игры, используя новый подход, похожий на Apex Legends. В игре также представлены более футуристические транспортные средства, которые помогают игрокам перемещаться по карте и, конечно же, сбивать ничего не подозревающих жертв.





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Как было сказано PUBG: New State появится на iOS и Android позже в этом году, более точная дата станет известна ближе к релизу. Предварительная регистрация уже открыта для устройств на Android и скоро появится для iOS.