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Ускоритель AMD Instinct MI200 с памятью HBM2E получит кодовое имя Aldebaran

Появились новые сведения об ускорителе AMD Instinct MI200, который получит память HBM2E и кодовое имя Aldebaran
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 На этой неделе сообщалось, что AMD начала внедрение исправлений ядра для грядущего ускорителя Instinct MI200, который является ускорителем следующего поколения для центров обработки данных. В прошлом году AMD представила MI100 - первую видеокарту, основанную на архитектуре CDNA, архитектуре, ориентированной на вычисления и разработанной для конкуренции в области суперкомпьютеров. Это был важный шаг для компании AMD, поскольку впервые производитель не использовал свой игровой чип для рынка серверов.

 Следующим шагом AMD является выпуск первого многочипового графического процессора. Первые слухи об Instinct MI200 датируются июлем 2020 года.

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 Согласно последней записи, графический процессор MI200 может иметь кодовое название Aldebaran (Альдебаран). Это имя звезды-гиганта в зодиакальном созвездии Телец. AMD выбирает кодовые имена графических процессоров случайным образом, но иногда разработчики сами придумывают наименования. В этом случае кодовое имя было предложено разработчиком AMD Linux почти год назад.

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 Патчи не раскрывают полные характеристики графического процессора, однако они могут помочь понять, что AMD планирует для реализовать в чипе. Наряду с другими патчами разработчики AMD Linux реализовали поддержку памяти HBM2E. Это может означать, что Альдебаран будет использовать более новый стандарт HBM, чем Arcturus. HBM2E позволяет использовать до 16 ГБ на стек, что вдвое превышает емкость Arcturus.

 Патчи также показали, что у Aldebaran меньше движков SDMA (System Direct Memory Access). Они используются для передачи данных через такие интерфейсы, как PCIe или XGMI / Infinity Cache. У Aldebaran будет такое же количество SMDA-модулей, которые используются для связи GPU с CPU (2 ядра), но количество SMDA XGMI уменьшилось с 6 до 3.

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 Один из разработчиков объясняет новый патч детерминизма производительности для Альдебарана. Описание относится к ручному управлению функцией, что предполагает, что новый ускоритель имеет несколько разновидностей.

 Детерминизм производительности - это новый режим в Aldebaran, в котором PMFW пытается поддерживать стабильный уровень производительности. Чтобы гарантировать, что он остается в пределах ограничения мощности, необходимо указать максимальную частоту GFX.

 Ожидается, что ускоритель Instant MI200 будет выпущен в конце этого года вместе с процессорами AMD EPYC под кодовым названием Trento. Он будет конкурировать с чипами на архитектуре Intel Xe-HP и NVIDIA Hopper MCM.

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amd hbm hbm2e instinct instinct mi100
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