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Новая утечка от пользователя Arsenal с портала Weibo предполагает, что компания Vivo работает над смартфоном на базе однокристальной системы Samsung Exynos 2100. Это будет второй смартфон под брендом Vivo с чипсетом Samsung. Первым из них была серия Vivo X60, которая продемонстрировала нам мощность Exynos 1080.

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Кроме того, Vivo также работает над таинственным смартфоном на флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 888. Однако только одно из двух устройств будет запущено в коммерческое производство и поборется за кошельки потребителей. В смартфоне якобы будет какое-то "очень страшное" оборудование от Samsung, помимо чипсета. Есть предположение, что это оборудование имеет отношение к некоему ранее невиданному дисплею или технологии камеры.

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Пока еще рано говорить о том, о каком именно смартфоне Vivo идет речь. Основываясь на выборе чипсета, мы, вероятно, имеем дело с очередной новинкой серии Vivo Nex, предположительно Vivo Nex 5. Серия Nex всегда выделялась каким-либо новаторским решением либо технологией, например, оригинальный Vivo Next представил первую в мире всплывающую селфи-камеру, поэтому будет интересно посмотреть, что Vivo Nex 5 приготовил для потребителей на этот раз.