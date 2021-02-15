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Смартфон Microsoft Surface Duo был выпущен в прошлом году в США и работал на Android 10. Складное устройство должно было получить обновление до Android 11 в четвертом квартале 2020 года. В отчетах предполагалось, что Android 11 появится относительно быстро после запуска Surface Duo, но из-за проблем совместимости обновление было перенесено на лето 2021 года.

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Microsoft теперь снова упомянуло об обновлении до Android 11, и оно будет выпущено после запуска в продажу устройства в Канаде и Европе.

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Говоря о международном запуске, Microsoft подтвердила, что Surface Duo поступит в продажу в Великобритании и других странах в конце этой недели, чтобы поступить на полки раньше Surface Duo 2, который, как ожидается, будет выпущен в период с третьего по четвертый квартал.

Выпуск Android 11 позволит улучшить многозадачность смартфона. Компания также работает над новым обновлением для Microsoft Launcher, чтобы повысить производительность Surface Duo первого поколения и решить проблемы, возникающие при переключении между приложениями.

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По данным Microsoft, Surface Duo поступит в продажу в Великобритании, Канаде, Германии и Франции 18 февраля. На данный момент Microsoft выводит телефон с двумя экранами только на четыре новых рынка, и, вероятно, в ближайшее время он не появится на других рынках, по крайней мери официально.

В Великобритании цена Surface Duo составит 1349 фунтов стерлингов за модель со 128 ГБ. Во Франции и Германии за ту же модель со 128 Гб встроенным накопителем производитель просит 1549 евро.

Что касается технических характеристик, то Surface Duo поставляется с устаревшим процессором Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти и поддерживает только сети четвертого поколения. Кроме того, смартфон комплектуется довольно посредственной камерой разрешением 11 мегапикселей с апертурой f/2.0. Ключевым преимуществом устройства является его шарнирный дизайн и два 5,6-дюймовых экрана разрешением 1800 × 1350 пикселей.