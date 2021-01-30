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Видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT является очередной новинкой на базе архитектуры RDNA2, которая должна вскоре выйти в продажу. Видеокарта будет предлагать хорошую производительность в верхнем сегменте графических карт среднего уровня, который в настоящее время занимают графические процессоры GA104 и GA106 от Nvidia. Компания AMD намерена продвигать новинку с упором на больший объем памяти по сравнению с предложением NVIDIA. Фактически, именно по этой причине NVIDIA готовит GeForce RTX 3060 с увеличенным до 12 ГБ объемом локальной памяти, несмотря на то, что ранее была выпущена модель более высокого уровня с 8 ГБ.

Теперь ожидается, что AMD представит свою Radeon RX 6700 XT в конце первого квартала, возможно, в марте. У партнеров AMD пока нет точной даты выхода своей продукции, но они уже активно разрабатывают свои версии новой модели. Очевидно, что RX 6700 XT дебютирует с 12 ГБ памяти GDDR6 на 192-битной шине. Ожидается, что видеокарта будет иметь полноценный графический процессор Navi 22 с 2560 потоковыми процессорами. Кроме того, компания AMD выпустит также более доступную модель без XT, но она почти наверняка предложит меньше ядер.

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Также есть сообщения, что AMD предлагает два графических процессора Navi 22 XT для AIB партнеров, причем один предназначен исключительно для разогнанных моделей. Однако подробности об этих графических процессорах все еще ограничены.

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Между тем, логотип серии RX 6700 XT, был опубликован в сети благодаря Андреасу Шиллингу из HardwareLuxx, который был взят либо из маркетинговых материалов, либо из руководств по упаковке продуктов, которые сейчас распространяются среди AIB. По словам Шиллинга, видеокарта будет ориентирована на игры с разрешением 1440p и действительно будет иметь 12 ГБ памяти GDDR6.

Хотя у Андреаса, похоже, нет подтверждения даты запуска, ранее ходили слухи, что AMD может анонсировать серию Radeon RX 6700 XT к концу марта. Однако объявление, выпуск и реальная доступность продуктов - это совершенно разные вещи, особенно в нынешних обстоятельствах, когда видеокарты днем с огнем не найти в продаже.