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Компания NVIDIA объявила, что видеокарты GeForce RTX 3060 дебютирует в конце февраля по цене 329 долларов США. Референсных моделей в наличии не будет, поэтому также не будет возможности приобрести карты непосредственно в онлайн-магазине NVIDIA.

Ограниченные запасы, увлечение майнингом на GPU и повышенные импортные тарифы в США по-прежнему влияют на цены на текущие видеокарты. В то время как все больше и больше карт GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 постепенно становятся доступными в розничных магазинах, они почти всегда продаются по гораздо более высокой цене.

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GeForce RTX 3060, грядущая модель на базе GA106 от NVIDIA, не станет исключением. Карта пока официально не выставлена на предзаказ ни одним магазином. Большинство розничных продавцов в настоящее время указывают доступность карт словами «скоро» или «еще не доступны».

Однако один из розничных продавцов опубликовал цены на эти карты. Этим продавцом является британская розничная сеть CCL Computers.

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Самой дешевой картой GeForce RTX 3060 в данном магазине является RTX 3060 TUF от ASUS, цена которой составляет 469,96 фунтов стерлингов. Однако цена большинства карт составляет 499,99 фунтов стерлингов, что может быть просто указанием цены-заполнителя графы стоимости на странице продукта. Тем не менее, это более высокая цена, чем, например, RTX 3060 Ti от той же ASUS. Цены на карты RTX 3060 почти на 150 фунтов выше, чем у предыдущей серии RTX 2060. Стоит напомнить, что недавно сообщалось, что NVIDIA планирует повторно вывести видеокарты серии Turing на рынок.