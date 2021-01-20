NVIDIA планирует повторно вывести в продажу серию GeForce RTX 2060
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Интересной информацией поделился сегодня портал Overclocking.com. Согласно многочисленным их источникам, компания NVIDIA планирует вновь вывести на рынок серию GeForce RTX 2060 в преддверии выхода ее преемника. На сайте утверждается, что NVIDIA уже распространила новые запасы графических процессоров среди своих партнеров. Количество отгруженных видеокарт не разглашается, равно как и не объясняется, почему это происходит именно сейчас.
В следующем месяце NVIDIA запускает свою видеокарту GeForce RTX 3060, основанную на GPU GA106 с архитектурой NVIDIA Ampere. Серия RTX 2060 основана на графическом процессоре TU106, который был впервые представлен два года назад в январе 2019 года. Серия RTX 2060 оказалась очень успешной для NVIDIA как на мобильных, так и на настольных рынках.
Год назад цена RTX 2060 не SUPER была снижена на 50 долларов до 299 долларов. Только в декабре прошлого года начали появляться первые сообщения о прекращении производства серии RTX 2060. Видеокарты действительно исчезли с рынка, и сейчас очень немногие оставшиеся карты доступны по гораздо более высокой цене.
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Так поиск карт на Newegg показал их отсутствуют на складе, но платформа позволяет сторонним продавцам также размещать там свои объявления. Только три карты, продаваемые ирландским розничным продавцом, доступны по цене менее 500 долларов США. Другие карты стоят гораздо выше. На европейском агрегаторе цен Geizals в наличии есть только две карты по цене выше 499 евро
Компания NVIDIA представила GeForce RTX 3060 как преемника RTX 2060 с заметно более высокой производительностью. Повторный вывод на рынок предшественника кажется очень необычным решением компании, однако, вероятно, необходимым из-за ограниченного количества графических процессоров Ampere и катастрофической нехватки практически всех видеокарт, связанной с очередным бумом майнинга.
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По данным Overclocking.com, повторно представленные RTX 2060 и RTX 2060 SUPER будут стоить 300 и 400 евро соответственно.
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