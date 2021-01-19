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В отличие от компании Qualcomm и Samsung, MediaTek на удивление твердо хранит молчание о своем грядущем флагманском чипсете. Если придерживаться схемы именования, то флагманский чипсет должен называться Dimensity 2000. Однако в предыдущем отчете говорилось, что указанная модель не должна быть запущена до 2022 года и, как сообщается, будет оснащена ядрами ARM Cortex-A79 и Cortex-X2 нового поколения. Другой отчет предсказал, что MediaTek планирует запустить MediaTek Dimensity 1200 20 января и к нему якобы присоединится MediaTek Dimensity 1100.

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Не без известный Digital Chat Station с форума Weibo заявила, что Dimensity 1100 - это версия с меньшим объемом памяти, которая скоро будет выпущена. Ожидается, что набор микросхем MediaTek Dimensity 1100 будет иметь четыре ядра Cortex-A78 с частотой 2,6 ГГц и четыре ядра Cortex -A55 с частотой 2,0 ГГц. Будет ли MediaTek использовать конфигурацию ядра 1 + 3 + 4, еще неизвестно. Вероятно, такая компоновка будет зарезервирована для MediaTek Dimensity 1200 с лучшими характеристиками, а Dimensity 1100 более низкого уровня будет придерживаться проверенной временем и протестированной конфигурации 4 + 4 ядра. Сообщение Digital Chat Station в этом отношении довольно неоднозначно, поэтому нужно немного подождать, прежде чем мы узнаем об этом наверняка. Однако отсутствие ядра Cortex-X1 на любом из чипсетов вызывает некоторое разочарование.

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Другие ожидаемые характеристики MediaTek Dimensity 1100 включают графический процессор ARM Mali-G77, поддержку камер разрешением до 108 мегапикселей, дисплеев 1080p 144 Гц, накопителей стандарта UFS 3.1 и оперативную память LPDDR4x. Поскольку Dimensity 1200 должен дебютировать вместе с серией Redmi K40, будет интересно увидеть, где еще компания MediaTek планирует представить Dimensity 1100. Как и в случае с большинством чипсетов MediaTek, он, скорее всего, будет являться основой смартфонов других китайских производителей. При этом Dimensity 1100 рискует оказаться в тени своего объективно более мощного собрата. Интересно посмотреть, каким способом MediaTek собирается заинтересовать производителей выбирать Dimensity 1100 вместо Dimensity 1200.