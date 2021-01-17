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Перенос линейки чипсетов Exynos в категорию компьютеров может быть ожидаемой после того, как Apple анонсировала 5-нм процессор M1 для своих компьютеров Mac. Хотя собственные микросхемы компании используются в ее собственном семействе смартфонов, и другие производители тоже их используют, Samsung пора применить их и на других устройствах.

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Один из инсайдеров упомянул, что компания Samsung планирует внедрить чипы на архитектуре ARM на базе линейки Exynos 1000 на ПК с ОС Windows. Exynos 1000 теперь официально известен как Exynos 2100 и является первым 5-нм флагманом компании, а также прямым конкурентом Snapdragon 888.

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The Galox в Twitter говорит, что «не может дождаться!», Когда Exynos появится в компьютерах. Он не упомянул явно, что эти чипсеты на базе ARM сначала появятся в ноутбуках. Тем не менее, учитывая их коэффициент эффективности, обеспечивающий впечатляющее время автономной работы, похоже, что нет другого сегмента, который лучше подходил бы для их размещения. В прошлом году уже появлялось множество сообщений о том, что компания Samsung тестировала новый чипсет с графическим процессором AMD, который значительно превзошел Snapdragon 865 в тестах.

Это говорит о том, что компания работает над решением, которое будет поддерживать графику AMD, но вряд ли оно появится в ближайшее время. Компании Samsung следовало бы поторопиться, так как конкуренты не сидят на месте, а Qualcomm, похоже также готовит свой процессор для персональных компьютеров. В новом отчете говорится, что о чипсете Snapdragon, созданном специально для конкуренции с Apple M1.

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Когда мы увидим оба процессора, пока не известно, но скорее всего в течение четвертого квартала 2021 года появится множество новых утечек о грядущих процессорах, выход которых только усилит конкуренцию, а значит положительно отразится на конечных потребителях.